Ankohet Ancelotti: Nuk bëj dot rotacione, kam një skuadër prej 14 apo 15 lojtarësh

Carlo Ancelotti, trajner i Real Madrid, doli në konferencën për shtyp para ndeshjes kundër Rayo Vallecano, e cila do të zhvillohet këtë të shtunë, duke filluar nga ora 21:00. Trajneri italian konfirmoi për mediat se Kylian Mbappé do të udhëtojë për në Katar, pasi dëmtimi i tij nuk është i rëndë dhe mund të marrë minuta në Kupën Interkontinentale.

Për ndeshjen kundër Rayo: "Është një tjetër ndeshje e vështirë, kundër një rivali që gjithmonë na ka krijuar vështirësi në vitet e fundit. Ata luajnë mirë, janë intensivë, pastaj na presin në fushën e tyre… Kemi besim se do të bëjmë një ndeshje të mirë. Ekipi është rikuperuar si duhet".

Situata e Mbappé dhe Camavinga: "Dëmtimi i Mbappé nuk është diçka shumë serioze. Ai do të udhëtojë për në Katar, sepse besojmë se mund të rikuperohet nga dëmtimi. Camavinga është mirë".

Roli i Tchouaméni: "Duhet ta falenderoj që po luan në një pozicion, i cili nuk është i tij. Po e bën këtë sakrificë për të mirën e ekipit. Ai është një nga mesfushorët më të mirë në qarkullim, por ndodhemi në një situatë emergjence dhe duhet të luajë si mbrojtës qendre. Kundër Atalantës dhe Gironës fituam me të në këtë pozicion, edhe pse nuk është pozita e tij. Po ashtu kemi fatin të kemi një lojtar të besueshëm nga akademia siç është Asencio".

Lavdërime për Vinicius: "Për ne është lojtari më i mirë në botë, me një modesti të jashtëzakonshme. Nuk është befasi niveli i tij".

Situata e Guardiolës, kriza që e ka përfshirë Manchester City: "Nuk kam nevojë t’i jap asnjë këshillë. Ai është një nga më të mirët në botë, po bën histori, është një trajner inovator… Rezultatet e fundit nuk e ndryshojnë mendimin tim për të".

Bellingham, a është lider: "Nuk e di nëse është lider, por është një lojtar shumë i rëndësishëm. Liderët i zgjedhin bashkëlojtarët. Përveç cilësisë, ai sjell shumë angazhim në ekip dhe kjo vlerësohet shumë nga bashkëlojtarët".

Pak rotacione te Real Madridi: "Është e vërtetë. Mund të bëj rotacione nëse kam lojtarët e duhur, por nëse kam një skuadër prej 14 apo 15 lojtarësh, është e vështirë të bëj rotacione. Po flisni për Endrick, të cilit i jap pak minuta, bla bla bla…, por është një lojtar shumë i ri që duhet të përshtatet, të përmirësohet".

Shumë vështirësi në punën e tij, këtë sezon: "Nuk mendoj për këtë, duhet të bëj punën time sa më mirë që mundem. Do ta bëj këtë, pavarësisht vështirësive, dëmtimeve… Me stafin teknik dhe stafin mjekësor do të shohim se si mund t’i përmirësojmë gjërat për të konkuruar dhe luftuar deri në fund. Me kalimin e kohës, gjërat po përmirësohen. Jemi shumë të entuziazmuar për rikthimin e Alaba, i cili është afër gjendjes optimale”.

Dëmtimet e Mbappé: "Është e vështirë të thuhet pse ndodhin këto dëmtime. Në pushimet e fundit (kur kanë luajtur kombëtaret) ai ka qëndruar këtu, ka pushuar. Është vënë re se e ka përmirësuar shumë performancën e tij".

Pak minuta për Endrick: "Kur them se ai duhet të punojë, nuk është një kritikë, sepse po bën mirë. Është shumë i ri, vjen te Real Madridi, ku ka sfidantë më të mirët në botë. Pra, duhet të kemi durim. Ai nuk kërkon asgjë, po bën mirë, duhet të vazhdojë të mësojë dhe përmirësohet".