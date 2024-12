Babai i ndërroi jetë në vitin 2017, gjyshi nuk lejon nipin të futet në pronë: Qen e bir qeni! Ik të të mbajë njerku

VLORË- Një histori sa e trishtë aq edhe e paimagjinueshme kjo e familjes Hoxhaj nga qyteti i Vlorës. Toni, 19 vjeç, i mbetur jetim pas vdekjes së babait te tij në vitin 2017, kërkon që bashkë me vëllain më të vogël të vijojë profesionin e babait të tij të ndjerë, në servis makinash. Ambienti të cilin e ka shfrytëzuar babai i tij Mersini ndodhet brenda pronës së gjyshit, Hiqmet Hoxhaj.

Ky i fundit pas vdekjes së Mersinit, i premtoi nuses së djalit si dhe nipave që pronën e lënë nga babai i tyre do e trashëgojnë ata, por nuk e mbajti premtimin. Arsyeja është lidhja e re që krijoi nëna e fëmijëve pas vdekjes së bashkëshortit kur ajo ishte vetëm 33 vjeçe. Fëmijët së bashku me nënën janë munduar ta bindin gjysh Hiqmetin që t’i lejojë të futen në pronë dhe të mund të zhvillojnë biznesin e servisit të automjeteve në lagjen “1 maji” në Vlorë, por gjyshi këmbëngul për të kundërtën.

Kur Piranjat kërkuan një prononcim prej tij, ai pretendonte se nipi e kishte ofenduar dhe goditur, por përpos kësaj arsyeje, ai së bashku me bashkëshorten, gjyshen e fëmijëve, lanë të kuptojnë qartë që gjërat mes tyre ishin ndarë pasi Marjola, nëna e fëmijëve kishte krijuar një lidhje të re.

Gjatë momenteve kur nipi, Toni, kërkonte të futej në pronë, gjyshi përdorte fjalë nga më të ndryshmet duke ofenduar nipin e tij, madje njoftoi edhe Policinë që ta arrestonin. Të dy u shoqëruan në Komisariat me shpresën për të zgjidhur këtë konflikt, por asgjë. Nipi do vijojë të kërkojë të drejtën e mohuar ndërsa gjyshi do vijojë të mbajë të zaptuar pronën, duke mos i lënë fëmijët të futen aty.

Gjatë rrëfimit të saj për gazetarin Freard Rista, nëna e fëmijëve, Marjola, me lot në sy shprehu gjithë trishtimin dhe zhgënjimin e saaj për këtë situatë, e cila i ka krijuar jo pak probleme familjes./PIRANJAT