Mateo Renzi: Kryeministri Rama dhe Meloni kanë bërë një idiotësi së bashku

LEZHË- Investigimi i një jave më parë në resortin me pesë yje në Shëngjin, atje ku janë akomoduar rreth 100 agjentë të policisë dhe karabinierisë, shkaktoi një tërmet të vërtetë në jetën politike italiane, ndërkohë që mediat kryesore të vendit fqinj, i hapën faqet e para me këtë argument që ka zemëruar jo pak italianë.

La Repubblica, La Stampa, La Gazzetta del Mezzogiorno, Dagospia, L’unitá, Domani, Il Secolo Decimo Nono, La Sicilia… e shumë media të tjera të gadishullit apenin, i bënë jehonë kësaj historie.

Po çfarë kishte ndodhur në resortin në fjalë, që shkaktoi kaq reaksion në Itali? Për të kuptuar se çfarë po ndodh brenda resortit, ne u hoqëm si turiste të strukturës mikpritëse të italianëve, dhe ajo që mësuan në orët e qëndrimit aty, ishte që këta agjentë që kishin ardhur për të mbikqyrur kampin e refugjatëve të Gjadrit, dhe qendrën e pritjes së Shëngjinit, në realitet po bënin turistin me paratë e taksapaguesve italianë.

Pas shpërndarjes së kësaj historie në mediat italianë, reagimet nga politika ishin të menjëhershme. Eli Shlejn, sekretarja e Partisë Demokratike, do të shkruante në rrjetet e saj sociale për këtë skandal. Reagime të ashpra erdhën nga pjesa më e madhe e spektrit të majtë në Itali.

Ndërkohë, për të kuptuar më shumë se çfarë po ndodh në vendin mik pas këtij skandali, Piranja Luela Gaxhja realizoi një interviste me dy prej drejtuesve më autoritarë të opozitës italiane.

Matteo Renzi, ish kryeministër, aktualisht lider i Italia Viva, dhe Roberto Maxhi, sekretar i Piu Europa, të dy shumë kritikë ndaj marrëveshjes Rama Meloni për emigrantët.

Deputeti Maxhi u bë i njohur në Shqipëri pas kësaj përplasje me gardën në hyrje të kampit të Gjadrit. Agjentët nuk e kursyen aspak politikanin italian dhe ishte kryeministrja Meloni e cila evitoi një incident diplomatik

Deputeti Maxhi e konsideron të papreçedent sulmin e kryeministres Meloni ndaj gjykatave, madje një rrezik për demokracinë.

Ndërsa lideri i italia Viva Matteo Renzi ka provuar diçka mes qeshjes ironike dhe zemërimit, pasi ka parë investigimin tonë për agjentët italianë në Shëngjin.

Kjo qasje qe sipas Renzit është tipike e një influencerje, shoqërohet edhe me një lloj insistimi, pavarësisht nëse është apo jo e gabuar.

Ky propozim i një senatori me peshë në politikën italiane siç është Matteo Renzi, mund të zërë vërtetë të papërgatitur dy kryeministrat Rama dhe Meloni, por pas këtij operacioni të cilin ne e kemi quajtur një dështim me sukses, kjo ndoshta është zgjidhja më e mirë për të shpëtuar së pari fytyrën e tyre, dhe së dyti gati 1 miliard euro të taksapaguesve italianë, mes të cilëve edhe mbi 500 mijë shqiptarë. Por sa do të jetë dakord zoti Rama me këtë tezë që sapo u hodh nga një eksponent i së majtës italiane?