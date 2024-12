Tronditëse! Momenti kur policia gjen armën në çantën e 14-vjeçarit, çfarë deklaroi babai (VIDEO)

Policia e Vlorës ka arrestuar një 14-vjeçar, i cili është kapur me armë zjarri dhe qindra fishekë luftarakë. I mituri u zbulua nga një video e publikuar në Tik Tok,, ku pas punës së policisë, në bashkëpunim edhe me psikologun, prindërit dhe punonjësit socialë, u bë e mundur të gjendej e fshehur në një çantë dore, pranë një banese në ndërtim, një armë zjarri pistoletë me rreth 130 copë fishekë luftarakë.

Arma ishte fshehur nga 14-vjeçari i arrestuar. Ndërkohë, “blutë” e Vlorës vijojnë punën për të identifikuar personin që i ka dhënë armën të miturit.

Babai i të miturit, Bardhosh Tozaj u shpreh se djali i tij, së bashku me shokët e kanë gjetur armën dhe kanë krijuar një video për ta shpërndarë në platformën TikTok. Tozaj shprehet se kur ka parë videon, ka kontaktuar me drejtuesit e shkollës 9-vjeçare “Rilindja” dhe me punonjësit e policisë.

“Pashë një video që ishte shpërndarë mbrëmë në rrjetet sociale, sikur djali im ka qarkulluar në shkollën 9-vjeçare ‘Rilindja’ me një pistoletë, ky është një lajm i rremë. Informacionin policisë ia kam dhënë unë kur pashë videon e djalit tim me shokët në mal me pistoletë. Nnë shkollë qarkullon një lojë, ku hedhin një shok dhe e presin dhe videot i nxjerrin në TikTok. Është lojë e rrezikshme dhe për këtë arsye, unë isha në një mbledhje me drejtoreshën, mësuesen kujdestare dhe një psikologe. U thashë që kam parë një video, por nuk isha i sigurt nëse pistoleta ishte e vërtetë apo lodër. Ne u takuam me punonjësit e policisë në shkollë, ata panë videon me djalin dhe kuptuan se nuk ishte pistoletë lodër. Pistoletën e kanë gjetur në një objekt të pabanuar. E kanë marrë, kanë shkuar në mal, kanë bërë video në TikTok dhe më pas e kanë fshehur. Kishin gjetur edhe tre karikatorë. Djali nuk ka pasur probleme më parë, vetëm zënka në shkollë, se 14 vjeç“, u shpreh ai.