U gjetën gjurmët e dy personave. Del ekspertiza për thikën që vrau Martinin e vogël

Kanë dalë rezultate e ekspertizës së bërë për gjurmët e gjetura në thikën që u gjet disa ditë pas vrasjes së Martin Canit, muajin e kaluar pranë shkollës "Fan Noli" në Tiranë.

Në aktin e ekspertimit thuhet se u gjetën dy profile ADN-je. Sipas të dhënave, një prej profileve përputhet me viktimën Martin Cani.

Ndërsa profili i dytë përputhet me atë të të plagosurit Luis M.

Ekspertiza evidenton gjithashtu se thika është përdorur nga një person i vetëm dhe se ai është i vetmi i dyshuar nën arrest, Mario P.

Akt ekspertimi thotë se e njëjta thikë është përdorur për të vrarë Martinin dhe për të plagosur Luisin.

Disa ditë më parë policia doli me verison zyrtar se autori i vrasjes është goditur dhe shtrirë përtokë nga viktima dhe shoku i këtij të fundit.

Sipas policisë, autori ka reaguar duke qëlluar me thikë, ndërkohë nga dëshmitë e personave te pranishëm në konflikt, po edhe nga tërësia e provave të administruara nuk rezulton që shoku i autorit të ketë gjuajtur me thikë shokun e viktimës, ndërkohë që ky së bashku me viktimën ishin mbi trupin e shtrirë përtokë të autorit.

