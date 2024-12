Dumani takon ish-ambasadoren Yuri Kim në SHBA: Rikonfirmojmë mbështetjen

Kreu i SPAK, Altin Dumani është takuar me ish-ambasadoren amerikane në Tiranë, Yuri Kim, gjatë vizitës së tij në SHBA.

Dumani ndodhet në SHBA në kuadër të eventit kundër korrupsionit, ku u nderua nga Departamenti i Shtetit si një ndër 10 kampionët e luftës kundër korrupsionit në mbarë botën.

Kim aktualisht mban postin e Zëvendës Ndihmës Sekretarja Kryesore në DASH.

“Zëvendës Ndihmës Sekretarja Kryesore Kim dhe Zëvendës Ndihmës Sekretari Kasanof iu bashkuan Sekretarit Blinken për të uruar drejtuesin e Prokurorisë së Posaçme shqiptare Altin Dumani për çmimin Kampion kundër Korrupsionit. Zyrtarët në Uashington rikonfirmuan mbështetjen e fortë për luftën e Shqipërisë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar”, njofton Ambasada Amerikane në Tiranë.

🇺🇸 PDAS Kim and DAS Kasanof joined @SecBlinken in congratulating Albanian Chief Special Prosecutor Altin Dumani on his Anti-Corruption Champion Award. Officials in Washington reaffirmed strong support for Albania’s fight against corruption and organized crime.🇦🇱 Zëvendës… https://t.co/Br3ytpoc4M pic.twitter.com/PRtQ3suFIj

— U.S. Embassy Tirana (@USEmbassyTirana) December 10, 2024