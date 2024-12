Horoskopi javor i Paolo Fox nga 9 deri në 15 dhjetor 2024

Miq të yjeve, mirë se vini përsëri në takimin tonë javor me horoskopin e javës! Nga dita e sotme, e hënë 9 deri të dielën më 15 dhjetor, yjet kërcejnë mes ëndrrave dhe sfidave, duke na sjellë këshilla të çmuara dhe disa leksione (po, nuk ka shpëtim). Lexoni më shumë në këtë përkthim nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Kjo javë ju shtyn të shkëlqeni, por bëni kujdes që të mos rrëmbeheni nga padurimi. E hëna dhe e marta janë ideale për të përfunduar biznesin apo për të sqaruar situata personale. Megjithatë, e mërkura vjen me një hënë të keqe: ngadalësoni dhe dëgjoni ata që ju rrethojnë. Jo çdo gjë mund të zgjidhet me kokëfortësi, Dashi i dashur!

Këshillë: relaksohuni në fundjavë me një shëtitje ose një lexim të mirë.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Java fillon me këmbën e djathtë: do ta ndjeni tokën më të fortë nën këmbët tuaja, veçanërisht në punë. E enjtja dhe e premtja do të jenë ditë plot energji romantike, perfekte për të rindezur pasionin. Por kini kujdes të mos e mbyllni veten shumë nëse diçka nuk shkon.

Leksion yjor: jo gjithmonë keni të drejtë, hapuni për diskutim!

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Yjet ju shohin si të pandalshëm! Nga e hëna në të mërkurë do të keni një mijë ide dhe po aq mundësi për t’i vënë në jetë ato. Por kini kujdes të mos e teproni: lodhja mund të ndihet gjatë fundjavës. Bëni një pushim, fikni telefonin dhe shijoni momente cilësore.

Këshillë astrale: mos i nënvlerësoni detajet e vogla, veçanërisht në dashuri.

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

Të dashur Gaforre, kjo javë ju fton të shikoni brenda vetes. Mes të enjtes dhe të shtunës, mund të merrni lajme që ju ndryshojnë humorin. Mos u shqetësoni, yjet premtojnë se gjithçka do të jetë mirë.

Këshillë ylli: trajtojini vetes një mbrëmje të qetë, ndoshta me muzikë relaksuese.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Drita juaj natyrale nuk kalon pa u vënë re. Do të jeni në qendër të vëmendjes, por kjo mund të tërheqë edhe disa kritika. E mërkura dhe e enjtja janë ditë perfekte për të sqaruar gjërat me kolegët apo miqtë. Në fundjavë, megjithatë, bëni kujdes të mos e teproni me krenarinë.

Ligjëratë nga zemra: të kërkosh falje nuk të pakëson, përkundrazi!

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Kjo javë ju sjell mundësi interesante pune, por kërkon pak fleksibilitet. E enjtja do të jetë dita e përsosur për të rregulluar prioritetet tuaja. Në dashuri, megjithatë, lëre veten: nuk mund të planifikosh gjithçka!

Këshillë astrale: një gjest spontan mund të ndryshojë javën tuaj.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Pas një periudhe disi konfuze, ju e gjeni përsëri ekuilibrin tuaj. E hëna është premtuese, veçanërisht për projektet kreative. Megjithatë, e enjtja dhe e premtja kërkojnë vëmendje: dikush mund të keqkuptojë qëllimet tuaja.

Këshilla nga yjet: mos kini frikë të thoni atë që ndjeni, edhe nëse rrezikoni të dukeni "shumë".

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Java hapet me emocione të forta, si në punë ashtu edhe në dashuri. Do të ndjeni nevojën për t’u sqaruar, veçanërisht të enjten. Mos u shtyni shumë me ata që ju duan: Hëna ju fton të jeni më të ëmbël.

Leksion nga yjet: jo gjithçka është një sfidë personale, relaksohuni!

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

I dashur Shigjetar, shpirti juaj i lirë shpërthen këtë javë. Do të dëshironi aventura, por bëni kujdes që të mos lini pas dore angazhimet tuaja të përditshme. Fundjava është e përkryer për të planifikuar një udhëtim ose për të eksploruar aktivitete të reja.

Këshilla astrale: mos e lini veten të shpërqendroheni shumë nga ëndrrat afatgjata, përqendrohuni në të tashmen.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Vendosmëria juaj është e pakrahasueshme dhe kjo javë do të jetë perfekte për të realizuar projekte të rëndësishme. Megjithatë, mos i lini pas dore të dashurit tuaj: një diskutim familjar mund të lindë midis të enjtes dhe të premtes.

Këshillë: Mos harroni se jo gjithçka matet me suksesin material.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Kjo javë sjell një ajër të ri. Një takim i papritur mund të ringjallë ëndrrat e vjetra. E mërkura është dita më e mirë për të marrë vendime të guximshme. Në fundjavë, megjithatë, relaksohuni: pushimi është thelbësor për të mbajtur lart kreativitetin.

Këshilla astrale: lëreni veten të habiteni pa shumë paragjykime.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Peshqit po notojnë në një det emocionesh këtë javë. Do të ndjeni një lidhje të fortë me ata që ju rrethojnë, por kini kujdes që të mos thithni shumë nga energjitë e tyre negative. E enjtja dhe e premtja janë ditë me frymëzim të madh: ndiqni zemrën tuaj.

Leksion nga yjet: mos u zhytni në mendime melankolike, e ardhmja është më e ndritshme se sa mendoni!