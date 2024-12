A u dhunua qytetari në mes të Tiranës? Ja çfarë thotë policia (Video)

Një burrë u mor me forcë nga policia në Tiranë, nën dyshimet se ishte i dehur dhe reagoi me ashpërsi në kuadrin e një incidenti rrugor.

Ngjarja ndodhi të enjten 5 dhjetor në rrugën "Myslym Keta", kur mjeti me drejtues shtetasin F. Gj., është përfshirë në një përplasje me makinë me drejtuese shtetasen R. M.

Dhe më pas shtetasi F. Gj. është larguar nga vendi i ngjarjes.

Pasi patrulla e qarkullimit ka arritur në vendngjarje dhe ka marrë kontakt me shtetasen R. M., është rikthyer në vendngjarje dhe shtetasi F. Gj. Ai u rikthye së bashku me mjetin e përfshirë në aksident dhe ka nisur debat me drejtuesen e mjetit, tha sonte Policia e Tiranës.

Shërbimet e Policisë kanë ndërhyrë për të qetësuar situatën, por gjatë ndërhyrjes, shtetasi F. Gj. ka filluar të ofendojë punonjësit e policisë.

Gjatë përpjekjes për ta neutralizuar, shtetasi F. Gj. nuk i është bindur urdhrave dhe ka goditur me grushte një punonjës policie.

Më pas drejtuesi i mjetit, shtetasi F. Gj., është shoqëruar në komisariat ku i është bërë testi i alkoolit i cili ka rezultuar:

• Testi i parë: 0.82 mg/l

• Testi i dytë: 0.66 mg/l

• Testi i tretë: 0.71 mg/l.

Në vijim të veprimeve është bërë arrestimi i tij për veprat penale "Goditjet për shkak të detyrës", "Kanosja për shkak të detyrës", dhe "Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt".

Punonjësi i Policisë, si pasojë e dëmtimeve të marra nga goditjet e shtetasit F. GJ. ndodhet në regjim me raport mjekësor 10 ditor.

Për këtë rast, Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë ka dhënë njoftim për arrestimin e këtij shtetasi më datë 06.12.2024, në përmbledhjen ditore.