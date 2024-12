U kap me 20 milionë euro cash në banesë, zbulohen lidhjet e Shefit të Krimit Ekonomik të Spanjës me shqiptarët

Óscar Sánchez Gil, ish-kreu i Njësisë së Krimit Ekonomik dhe Fiskal (UDEF) në Spanjë, u arrestua dy javë më parë pasi iu gjetën 20 milionë euro të fshehura në kopësht dhe mure në banesën e tij. Ai nuk punoi i vetëm. Oficeri i policisë, i njohur me nofkën ‘El Anodino’ për profilin e tij të ulët dhe aktualisht i burgosur në burgun Estremera, kishte një ekip personash që punonin për të pastruar paratë që ai fitonte nga operacionet e paligjshme të lidhura me trafikun e drogës.

Hetuesit kanë arrestuar gjashtë persona këtë javë për këto ngjarje. Magjistrati që trajton çështjen, Francisco De Jorge, gjyqtar i Gjykatës Qendrore të Udhëzimit Numër 1 të Gjykatës Kombëtare, ka marrë një deklaratë dhe më pas i ka dërguar tre prej tyre në burg për lidhjen e tyre të dyshuar me këtë komplot korruptiv, që tani është në fazën e dytë të hetimeve.

Për momentin, janë gjashtë persona të arrestuar, përfshirë Óscar Sánchez Gil, gruaja e tij Noelia R.P. (gjithashtu agjente e Policisë Kombëtare), kunata e tij Yolanda R.P. (e cila menaxhonte licencat e QAP-së me të cilat dyshohet se pastronin një pjesë të parave), si dhe tre burra që kryenin detyra pastrimi parash. Nuk përjashtohet mundësia që të ketë arrestime të tjera në ditët në vijim.

Në këtë fazë hetimi, janë kryer hyrje dhe kontrolle në shtëpi të ndryshme në Barcelona dhe Madrid. Hetuesit besojnë se Óscar Sánchez Gil fsheh rreth 27 milionë euro më shumë në një tjetër pronë në kryeqytet, një shumë që do t’i shtohej 20 milionëve që tashmë ishin sekuestruar. Ata gjithashtu dyshojnë se ai mund të mbante edhe 15 milionë euro të tjera në kriptovaluta, opsion më anonim për të fshehur shuma të mëdha parash.

Dubai

Megjithatë, të gjitha rrugët të çojnë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Dyshohet se një pjesë tjetër e rëndësishme e parave të përfituara nga ky komplot mund të mbahej në Dubai. Paratë e marra nga operacionet e trafikut të drogës që ai zhvilloi për Kartelin Ballkanik – një organizatë mafioze me origjinë shqiptare dhe përgjegjëse për operacionet më të mëdha të hyrjes së kokainës në Evropë nga Amerika e Jugut – dyshohet të jenë fshehur atje.

Shkas që nisi komplotin ishte sekuestrimi i sasisë më të madhe të kokainës që është kapur ndonjëherë në Spanjë: 13 ton kokainë që u gjetën në një kontenier në portin e Algeciras, i cili vinte nga Ekuadori, fshehur në një ngarkesë false me banane. Një operacion në të cilin do të përfshiheshin shqiptarët dhe Óscar Sánchez Gil.

Burime pranë hetimit besojnë se ky ishte burimi kryesor i të ardhurave për ‘El Anodino’: bashkëpunimi i tij me mafiozët në Evropën Lindore për t’i ndihmuar ata të kalonin mallin në mënyrë të sigurt në portet spanjolle pa u zbuluar nga policia. Pozicioni i pushtetit të Sánchez Gil do ta kishte lejuar atë të jepte informacion trafikantëve të drogës për të kaluar kokainën pa pengesa. Në këmbim, ish-kreu i UDEF-it do të merrte deri në një milion euro për çdo dërgesë.

Në fazën e parë të operacionit, 20 milionë euro cash u gjetën të fshehura në shtëpinë e Óscar dhe Noelia, një rezidencë luksoze në një urbanizim në komunën e Alcalá de Henares, së bashku me një koleksion makinash luksoze. As 27 milionët e tjerë që dyshohet se i fsheh, as pasuria e supozuar në kriptovaluta, nuk janë gjetur ende.

Nuk ka marrëveshje

Çifti i policisë aktualisht ndodhet pas hekurave. Óscar dhe gruaja e tij kanë dy vajza të mitura. Siç raportohet nga El Confidencial dhe konfirmohet nga El Periódico de España, hetuesit i kishin propozuar një marrëveshje Sánchez Gil: nëse ai do të pranonte se ku i fshihte paratë, ata do të kërkonin lirimin e përkohshëm të gruas së tij, në mënyrë që ajo të mund të kujdesej për fëmijët. Por Sánchez Gil e refuzoi ofertën.

Përplasja me Dubai

Dyshohet se një pjesë e madhe e parave të marra nga komploti mund të fshihen në Dubai. Kjo është një sfidë për hetimin, pasi autoritetet e këtij Emirati shpesh nuk bashkëpunojnë me operacionet ndërkombëtare kundër pastrimit të parave. Shumë pasuri të fituara nga burime të paligjshme fshehen atje, dhe autoritetet e Dubait janë të njohura për të mos bashkëpunuar me operacione të tilla.

Autoritetet e Dubait mbeten një muri i pakapërcyeshëm për operacione të mëdha kundër pastrimit të parave dhe mashtrimit ndërkombëtar.