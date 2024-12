Mourinho i përgjigjet ashpër Guardiolës: Kam fituar më pak Premier League, por në mënyrë të pastër…

Rivaliteti mes José Mourinho dhe Pep Guardiola vazhdon të jetë një nga më të spikaturit në botën e futbollit. Edhe tensioni midis tyre nuk duket se do të shuhet së shpejti. Episodi i fundit mes tyre ka sjellë përsëri në vëmendje polemikat historike midis dy trajnerëve.

Gjithçka nisi nga një deklaratë e Guardiola, e cila dukej si “thumbim” ndaj Mourinhos. Duke komentuar një gjest të bërë nga ai ndaj tifozëve të Liverpool-it (tregimi i 6 gishtave të dorës, sa titujt e kampionit të fituar në Angli), i ngjashëm me një gjest të Mourinhos kundër tifozëve të Juventusit më 2018, Guardiola tha: "Pas atij gjesti, Mourinho u shkarkua? Shpresoj që kjo të mos ndodhë me mua… Ku i dihet, ndoshta jam i ngjashëm në fat me José. Vetëm se ai ka fituar 3 Premier League, ndërsa unë 6".

Mourinho, si gjithmonë i drejtpërdrejtë, nuk ngurroi t’i përgjigjej në mënyrë polemike: "Së fundi, Guardiola tha diçka për mua, se ka fituar 6 Premier League ndërsa unë 3 të tilla. E vërtetë kjo, por ama unë i kam fituar në mënyrë të ndershme dhe të pastër. Nuk dua të fitoj trofe duke përballuar 150 procese ligjore (iu referohet akuzave për shkeljen e ‘Fair Play Financiar’ nga Manchester City). Dhe, nëse humbas, unë e uroj kundërshtarin tim".

Këto deklarata u raportuan nga “Daily Mail”, duke nxjerrë në pah tensionin e vazhdueshëm mes dy trajnerëve. Marrëdhënia mes Mourinhos dhe Guardiola ka qenë gjithmonë e mbushur me polemika, që nga koha kur ata drejtonin Real Madridin dhe Barcelonën, respektivisht.

Përplasjet e tyre nuk kanë qenë vetëm taktike, por edhe verbale, duke krijuar një rivalitet që i ka ndarë tifozët në dy kampe. Ky episod i fundit tregon se, pavarësisht viteve dhe ndryshimit të klubeve, rivaliteti i tyre mbetet po aq i zjarrtë dhe intrigues.

Manchester City nuk reagoi menjëherë ndaj deklaratave të Mourinhos. Guardiola, duke folur më vonë të premten, tha se nuk kishte qëllime të këqija kur bëri komentin për Mourinhon: "Nëse e kam fyer, më vjen shumë keq, por ishte një shaka. Fakti është që ai ka fituar 3 Premier League dhe unë 6, kjo është e vërtetë, por qëllimi ishte krejtësisht i mirë.

Mendoj se të dy me ekipet tona, ai me Chelsea, unë me Manchester City, mund të ulemi në të njëjtën tryezë me Sir Alex Ferguson dhe Arsene Wenger, për shumë tituj që kemi fituar. Dhe jam i sigurt që më herët ose më vonë ata do të na përgëzojnë".