Nuk e dija që kishte vde’kur, mora ta mbys. Dëshmia e shqiptarit pasi i mori jetën gruas dhe mesazhet e rreme që që i çoi djalit: Mami jam, ika nga shtëpia, mos i tregoni babit!

Detaje rrëqethëse për mënyrën se si i mori jetën gruas së tij Alba Cenko në Ampelokipi të Greqisë, tregon në dëshminë e tij vrasësi i vetëpranuar shqiptar, Kastriot Cenko.

39-vjeçari përshkroi se si ndërsa të gjithë flinin në shtëpi, përfshirë fëmijët, ai u zgjua për të gjetur gruan e tij Alba, që kishte ikur nga shtrati.

Më pas ai ka dëgjuar gruan e tij 32-vjeçare duke folur në telefon në banjë, duke thënë se do të merrte djalin e tyre, atë më të madhin dhe do të largohej.

Ai tha se gjithashtu dëgjoi zërin e një burri në telefon.

“E pyeta pse do ta marrësh djalin tonë të madh dhe ajo më tha që këtë fëmijë nuk e ka bërë me mua dhe se bashkë kemi bërë vetëm djalin e vogël bashkë.

Në atë moment u hutova plotësisht dhe hapa çantën që çoj në kantier, të cilën e kisha pranë shtratit tonë, mora çekiçin dhe e godita në kokë”, pohoi 39-vjeçari sipas ERT që citon noa.al.

Ai tha se e shoqja buk bëri zë kur ai e goditi, ajo thjesht ra në shtrat. Më pas ka përshkruar:

“Nuk e dija nëse ajo kishte vdekur, por megjithatë mora një kabllo karikuesi që gjeta para meje, ia vura në qafë dhe e shtrëngova për ta mbytur”.

Burri i mori fëmijët dhe i çoi në shtëpinë e vëllait të tij. U kthye në shtëpi, e futi trupin e gruas së tij në çantë dhe e vendosi në papafingo:

“Më pas mora trupin e saj të mbështjellë, vendosa dy çanta të tjera sipër dhe poshtë me shirit, i vendosa mbështjellës me flluskë dhe e çova lart në papafingo me një shkallë. Ishte shumë e rëndë dhe e kisha të vështirë ta ngrija vetë”.

Për të mbuluar aktin e tij të urryer, ai i dërgoi mesazhe fëmijës së tij, duke pretenduar se ishte mamaja dhe ku kinse ajo thoshte se kishte ikur larg e, duke i thënë që të kujdesej për vëllain e tij, të dëgjonte babin dhe se do të kthehej kur të kishte mbledhur para dhe të bënte letrat. Në mesazhet e rreme që babai çoi nga telefoni i gruas që vrau, i kërkoi djalit të madh që të mos shqetësohej dhe i tha se do ta telefononte kur të mundej, madje i shkruante se babai nuk e di që jam larguar “thuaji mos më marrë në telefon".

Një javë, trupi dergjet në banesë

Krimi ndodhi më 28 nëntor, dhe për një javë, 39 vjeçari Kaçi, ka qëndruar në të njëjtën banesë me trupin e Albës 32 vjeçe.

Gjatë kësaj kohe ai çonte mesazhe, nga telefoni i gruas së tij të ndjerë, herë djalit dhe herë motrës së saj.

Në një moment nuk duroi dot dhe njoftoi policinë duke u treguar se ç’kishte bërë.

Kur e gjetën në banesë, ai ua përsëriti atë që kishte thënë në telefon, përkatësisht se bashkëshorten e tij e ka vrarë duke e goditur me çekiç në kokë dhe më pas e ka mbytur. Madje, ai u tha se ngjarja kishte ndodhur të enjten e kaluar, më 28 nëntor.

Policia e pyeti se ku ishte trupi dhe ai u tha se e kishte vendosur në papafingo.

Forcat policore gjetën pamjen e tmerrshme në papafingo të shtëpisë. Autori kishte përdorur çanta për ta mbuluar. Megjithatë, era e keqe brenda shtëpisë ishte e përhapur, pasi trupi kishte shtatë ditë të tëra atje.

Mesazhet që autori i ka dërguar djalit të tij:

Djali im, mami iku, mora rrobat, një valixhe, tashmë jam në Patra dhe nuk do të kthehem më në shtëpi. Prandaj, ki kujdes për vëllain dhe dëgjo babin.

Kur mami të mbledhë para dhe të përgatisë letrat, do të kthehem të të marr me vete. Për momentin do të shkoj larg dhe jam ndarë me babanë, ndaj dëgjojeni që të mos zemërohet dhe kujdesuni, në rregull fëmijë.

Unë do t’ju telefonoj kur të mundem sepse nuk mundem dhe nuk kam lekë në telefon. Ok, mos u shqetëso, do të jem mirë dhe do të të marr kur të mundem. Ok; Përqafime ty dhe vellait. Mujdesuni dhe dëgjoni babin. Në rregull fëmijë. Kur të mbaroj letrat dhe të mbledh paratë, do të vij të të marr ty, por deri atëherë tregohu i mençur të dëgjosh babin dhe të kujdesemi për njëri-tjetrin.

Unë të dua shumë, do të të telefonoj kur të mundem fëmijë. Ok dashuria ime. Tani nuk mund të flas më. Kur të mundem do të të marr, mos u shqetëso. Do të jem mirë mirupafshim. Edhe nje gje bebi im, babi nuk e di që jam larguar, i thoni që të mos më marrë. Ok? Të puth. Kur të mbledh para për të rregulluar letrat do të vij të marr ty dhe vëllain tënd. Mos u shqetësoni për këtë. Unë të dua shumë dhe do të të marr kur të mundesh, mirë fëmijë, lëre babin të thotë çfarë të dojë”.