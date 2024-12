Pas 30 vjetësh mbesat binjake të Princeshë Dianës risjellin veshjen e saj legjendare, ‘fustanin e hakmarrjes’ (FOTO)

Tridhjetë vjet pasi Princesha Diana veshi fustanin legjendar të zi të hakmarrjes, dy mbesat e saj kanë risjellë veshjen triumfuese të saj.

Mbesat binjake të princeshës, Lady Amelia dhe Lady Eliza Spencer, u panë të veshura me dy versione të fustanit ikonik të Dianës në Londër, teksa merrnin pjesë në “Fashion Awards”, të hënën më 2 dhjetor.

Kujtojmë se fustani origjinal i zi Christina Stambolian i Dianës u vesh në të njëjtën natë që Princi Charles pranoi publikisht se kishte një lidhje. Fustani i zi ka hyrë që atëherë në historinë e modës mbretërore.

Lady Amelia u pa e veshur me një fustan Pamella Roland në “Fashion Awards”, me një spilë jashtëzakonisht të ngjashme me miniaturën e famshme të tezes së saj. Edhe pse fustani i Amelias ishte i gjatë, sigurisht që ajo jepte të njëjtën energji dhe e kombinoi me shumë diamante.

Përsa i përket Lady Eliza-s, edhe ajo zgjodhi një fustan të zi të ngjashëm, i veshur me një version që kishte mëngë që fillonin poshtë tek supet. Ashtu si Amelia, modelja kishte veshur edhe një gjerdan diamanti së bashku me një byzylyk, një palë vathë dhe unaza.