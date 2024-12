Goditi 70 herë të dashurën me thikë, pasi nuk pranoi ndarjen, dënohet me burgim të përjetshëm autori i vrasjes brutale në Itali

ITALI- Filippo Touretta u dënua me burgim të përjetshëm për vrasjen e Giulia Cechettin, një studente 22-vjeçare e cila u vra brutalisht në nëntor të vitit të kaluar, në një rast që nxori në pah në mënyrë tragjike problemin e femicideve në Itali. Cechetin, një studente e inxhinierisë biomjekësore, u godit me thikë më shumë se 70 herë përpara se trupi i saj të mbështillej me qese të zeza plastike dhe të hidhej në një kanal pranë një liqeni, në veri të Venecias. Vrasja e saj shkaktoi protesta të gjera në të gjithë vendin, me shoqërinë që kërkonte dënime më të ashpra dhe mbrojtje më të mirë për gratë.

Touretta, ish-partneri i Cechettin, u arrestua në Gjermani më 19 nëntor 2023, një ditë pasi u gjet trupi i saj. Gjatë deklarimit të tij në gjykatë në Venecia në tetor, ai pranoi se kishte planifikuar rrëmbimin dhe vrasjen e saj, kur ajo refuzoi të kthehej në marrëdhënien e tyre.

Gjykatësit e dënuan Touretta-n me burgim të përjetshëm, duke e urdhëruar gjithashtu që të paguante 760,000 euro si kompensim për familjen e Cechettin. Prokurori Andrea Petroni kishte kërkuar dënimin më të ashpër, duke e cilësuar aktin e Tourette brutal. Nga ana tjetër, avokati i autorit, Giovanni Caruso, argumentoi se dënimi ishte i tepruar, duke thënë se klienti i tij nuk është Pablo Escobar. Krahasimi i veçantë shkaktoi reagime të forta, ku babai i viktimës deklaroi se kujtimi i vajzës së tij ishte "poshtëruar më tej".

Cechettin ishte në një lidhje me Tourette për rreth një vit, të cilën e ndërpreu në gusht të vitit 2023. Sipas motrës së saj, Elenës, Tourette kishte filluar të shfaqte shenja kontrolli dhe manipulimi që herët në lidhjen e tyre, me shenja xhelozie, si kur ajo i tha se do të takonte një shok të shkollës. Pavarësisht se në të kaluarën nuk kishte shfaqur shenja dhune fizike, pasi në shumë raste të femicideve, autori nuk mund të pranonte përfundimin e lidhjes.

22-vjeçarja u zhduk më 11 nëntor 2023, pasi vizitoi një qendër tregtare me Tourette për të blerë një fustan për diplomimin e saj. Gjatë hetimit të policisë, pamjet nga kamerat e sigurisë treguan se Touretta godiste me grusht Cechetin ndërsa ajo përpiqej të largohej, përpara se ta kthente me forcë në makinën e tij.