Francesco Totti rrezikon 2 deri në 5 vite burg, prokuroria italiane nis hetimet ndaj tij

Francesco Totti, ish-kapiteni legjendar i Romës, përballet me një tjetër hetim nga Prokuroria e Romës për mosdeklarim të të ardhurave, sipas gazetës “La Verità”. Ai akuzohet për shkeljen e nenit 5 të dekretit legjislativ 74/2000, që parashikon dënime nga 2 deri në 5 vite burg për evazion fiskal. Në qendër të çështjes janë të ardhurat nga reklamat, për të cilat Totti nuk kishte hapur nipt të veçantë të TVSH-së, duke rezultuar në borxhin e shtuar 200.000 euro për shkak të gjobave dhe interesave.

Ky hetim vjen pas një çështjeje të mëparshme për braktisje të të miturit, lidhur me konfliktin personal me ish-bashkëshorten, Ilary Blasi. Gjithashtu, “La Repubblica” raportoi në qershor se problemet e tij me tatimet arrinin në 1.5 milion euro, për shkak të mosdeklarimit të ardhurave për 5 vite.

Megjithëse Totti ka paguar një pjesë të borxhit, Prokuroria e ka përfshirë në regjistrin e të dyshuarve. Hetimet nuk lidhen me akuzat për fondet e pretenduara jashtë vendit, por janë rezultat i kontrolleve rutinë të “Guardia di Finanza”. Tani, pritet që Totti të japë shpjegime për hetimin aktual, pastaj prokurorët do të vendosin për çështjen.