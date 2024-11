Gjeorgjia pezullon për 4 vjet bisedimet për anëtarësim në BE/ Kryeministri akuzon bllokun për shantazh dhe manipulim!

TBILISI- Gjeorgjia ka pezulluar bisedimet për anëtarësimin në Bashkimin Evropian për katër vjet. Lajmin e dha sot kryeministri i Gjeorgjisë, Irakli Kobakhidze, duke theksuar si shkak atë që ai e përshkroi si "shantazh dhe manipulim" nga disa prej politikanëve të bllokut. Njoftimi i tij mbi negociatat zemëroi opozitën dhe shkaktoi një valë të re protestash në vend.

Lëvizja e Irakli Kobakhidze erdhi disa orë pasi ai u riemërua në detyrë nga anëtarët e partisë qeverisëse "Ëndrra Gjeorgjiane", pas fitores së saj të diskutueshme në zgjedhjet parlamentare të muajit të kaluar, që po ashtu ndezi demonstrata masive dhe çoi në një bojkot të parlamentit nga opozita.

Zgjedhjet e 26 tetorit u panë gjerësisht si një referendum mbi aspiratat e vendit për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropian. Opozita tha se votimi u manipulua nën ndikimin e Rusisë që kërkon të mbajë Gjeorgjinë në orbitën e saj dhe shpalli një bojkot të parlamentit.

BE-ja i dha Gjeorgjisë statusin e kandidatit në dhjetor 2023 me kusht që ajo të përmbushte rekomandimet e bllokut, por të pezullonte pranimin e saj dhe të shkurtonte mbështetjen financiare në fillim të këtij viti, pas miratimit të një ligji për "influencën e huaj" që shihet gjerësisht si një goditje ndaj lirive demokratike.

Kobakhidze tha të enjten se ndërsa vendi do të ndjekë ofertën e tij për t’u bashkuar me BE-në, ai nuk do ta vendosë çështjen e hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian në axhendë deri në fund të vitit 2028, shkruan CNN.

“Përveç kësaj, ne po refuzojmë çdo grant buxhetor nga Bashkimi Evropian deri në fund të vitit 2028”, shtoi ai.

Mijëra protestues dolën në rrugë pas njoftimit të Kobakhidze, duke protestuar jashtë ndërtesës së parlamentit në Tbilisi dhe duke organizuar demonstrata në qytete të tjera.

Ligjvënësit e BE kërkuan një përsëritje të votimit parlamentar brenda një viti nën mbikëqyrjen e plotë ndërkombëtare dhe nga një administratë e pavarur zgjedhore. Ata gjithashtu i bënë thirrje BE-së të vendosë sanksione dhe të kufizojë kontaktet formale me qeverinë gjeorgjiane.

Kryeministri gjeorgjian u kundërpërgjigj, duke denoncuar atë që ai e përshkroi si një "kaskadë fyerjesh" nga politikanët e BE-së dhe duke deklaruar se "keqbërësit e vendit e kanë kthyer Parlamentin Europian në një armë të hapur shantazhi kundër Gjeorgjisë, që është një turp i madh për Bashkimin Evropian”.

“Ne do të vazhdojmë në rrugën tonë drejt Bashkimit Evropian; megjithatë, ne nuk do të lejojmë askënd të na mbajë në një gjendje të vazhdueshme shantazhi dhe manipulimi, që është krejtësisht mosrespektim për vendin dhe shoqërinë tonë.Ne duhet t’u tregojmë qartë politikanëve dhe burokratëve evropianë, të cilët janë plotësisht të privuar nga vlerat evropiane, se duhet t’i flasin Gjeorgjisë me dinjitet, jo me shantazh dhe fyerje", tha Kobakhidz

BE pezulloi procesin e aplikimit për anëtarësim të Gjeorgjisë për një kohë të pacaktuar në qershor, pasi parlamenti miratoi një ligj që kërkon që organizatat që marrin më shumë se 20% të financimit të tyre nga jashtë, të regjistrohen si "ndjekje të interesit të një fuqie të huaj", ngjashëm me një ligj rus që përdoret për të diskredituar organizatat kritike ndaj qeverisë.