Qyteti vendos të hedhë në erë një hotel të vjetër për të përshëndetur vitin 2025

Një qytet i Gjeorgjisë do të mirëpresë vitin 2025 me një zhurmë më të madhe se mesatarja.

Komisioni i Qarkut Macon-Bibb miratoi një plan për të shkatërruar një hotel të lirë 16-katësh në mesnatën e Vitit të Ri, raporton noa.al duke cituar AP.

Macon-Bibb County shpenzoi 4.5 milionë dollarë vitin e kaluar për të blerë hotelin në një procedurë federale falimentimi.

Qyteti ra dakord të martën të punësonte një firmë për të hedhur në erë ndërtesën me një kosto deri në 2.6 milionë dollarë, raportojnë mediat lokale.

“Ne e morëm këtë pronë për ta hedhur në erë”, tha kryetari i Macon, Lester Miller për WMAZ-TV.

Hoteli u hap në vitin 1970 dhe të ftuarit e tij përfshinin Elvisin, por rezidenca hoteliere kurrë nuk pati një sukses financiar.

Më e rëndësishmja, Departamenti Bankar i Nju Jorkut e kapi hotelin në vitin 1991, duke thënë se ishte një pasuri që ishte pjesë e një skeme mashtrimi dhe pastrimi parash të lidhur me Bankën e Kredive dhe Tregtisë Ndërkombëtare. Banka u akuzua për ndihmë ndaj Sadam Huseinit për të fshehur fitimet e naftës irakiane dhe për mbështetjen e marrëveshjeve të armëve të Oliver North me Iranin.

Prej vitesh me emrin Ramada Plaza, hoteli në skajin verior të qendrës së Macon, një bllok larg lumit Ocmulgee, ka mbetur bosh që kur u mbyll në 2017.

Ndërtesa u projektua nga arkitekti i njohur Morris Lapidus, i famshëm për hotelet e Miami Beach duke përfshirë Fontainebleau. Por Miller tha se hoteli nuk është strukturalisht i shëndoshë dhe nuk mund të rinovohet.

"Ne do të shpenzojmë pak para për ta shkatërruar atë gjë," tha Miller. "Por ajo që do të shihni është se duke e zëvendësuar do të jetë 100 herë më mirë se ajo që shihni tani."

Kryebashkiaku tha se qyteti nuk ka vendosur se si do të përdoret toka, por se vendi mund të kontribuojë në një rizhvillim më të madh të buzës së lumit Macon.

Por fillimisht, kontraktori dhe qyteti duhet të menaxhojnë prishjen.

Russ Henry, një anëtar i viseve që mbikëqyr Kishën Episkopale të Krishtit, më pak se dy blloqe larg hotelit, tha se kongregacioni është i shqetësuar se çdo shpërthim mund të dëmtojë shenjtëroren historike të kishës që u ndërtua në 1851.

Henri tha se kisha nuk e kundërshton planin e prishjes, por i kërkoi qeverisë lokale të lëvizë me kujdes, duke vënë në dukje se kisha ka dritare historike me ornamente dhe feston 200 vjetorin e saj vitin e ardhshëm.

"Është një pikëllim për të gjithë komunitetin, ne do të donim të kishim diçka tjetër atje," tha Henry. "Ne thjesht duam të sigurohemi që kisha jonë të mos hidhet në erë në dyqindvjetorin tonë."

Miller tha se pronarët e pronave aty pranë do të kontaktohen për diskutime në javët e ardhshme, duke thënë se ai dëshiron t’i mbrojë ata.

