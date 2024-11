Zbulim tragjik në Durrës, një djalë i ri gjendet i varur në një pemë buzë rrugës

Durrës, 27 nëntor 2024/noa.al – Një djalë në lule të rinisë është gjetur i pajetë pak minuta më parë dhe të gjitha dyshimet janë se i ndjeri i dha fund jetës dhimbshëm me vetëvarje. Ngjarja u zbulua sonte rreth orës 19:00, në fshatin Pjezë Shijak, në një pemë në anë të rrugës. Policia tha se atje është gjetur dyshohet i vetëvarur, shtetasi E. Sh., 35 vjeç, banues në Tiranë. Sipas familjarëve të tij dyshohet se vuante nga probleme të shëndetit mendor. I riu ishte shpallur në kërkim nga Komisariati i Policisë Nr. 4, pasi familjarët e tij kanë kallëzuar se ishte larguar nga banesa. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

