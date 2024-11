Në çfarë moshe mund të lini një fëmijë vetëm në shtëpi?

Përcaktimi i moshës së përshtatshme për ta lënë fëmijën tuaj vetëm në shtëpi nuk është gjithmonë i thjeshtë. Çdo fëmijë është i ndryshëm dhe gatishmëria varet nga faktorë si niveli i pjekurisë, aftësia për të ndjekur udhëzimet dhe ngushëllimi me idenë e të qenit vetëm. Teoria e lidhjes luan një rol vendimtar në këtë proces. Kur kultivohet një lidhje e fortë emocionale midis një prindi dhe fëmijës, gatishmëria e fëmijës për të eksploruar nivele të reja pavarësie, si qëndrimi vetëm në shtëpi, bëhet më e lehtë. Për shembull, duke ofruar vazhdimisht rehati dhe siguri gjatë kohëve të vështira, ndërton besim, gjë që i jep fëmijës besim në aftësinë e tyre për t’i trajtuar sfidat në mënyrë të pavarur. Kjo lidhje e sigurt i ndihmon fëmijët të ndihen të sigurt edhe kur janë të ndarë fizikisht nga prindërit e tyre. Ekspertët sugjerojnë që fëmijët e moshës 9-10 vjeç mund të fillojnë me periudha shumë të shkurtra vetëm në shtëpi, dhe nga 11-12 vjeç, shumë prej tyre janë gati për disa orë gjatë ditës. Në disa shtete, ligjet specifikojnë një moshë minimale për të lënë një fëmijë vetëm në shtëpi, por kjo varet nga shteti dhe rregulloret lokale. Më poshtë janë disa shtete që kanë përcaktuar moshën minimale për të lënë një fëmijë vetëm në shtëpi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA): Illinois: Fëmijët duhet të jenë të paktën 14 vjeç për të qëndruar të vetëm në shtëpi për periudha të gjatë. Oregon: Fëmijët duhet të jenë të paktën 10 vjeç. Maryland: Fëmijët duhet të jenë të paktën 8 vjeç për periudha të shkurtra. California: Nuk ka një moshë të përcaktuar ligjore, por autoritetet rekomandojnë që fëmijët të jenë të paktën 12 vjeç. Australia: Në shumicën e shteteve të Australisë, nuk ka një moshë të caktuar të ligjshme për të lënë një fëmijë vetëm në shtëpi, por autoritetet shpesh rekomandojnë që fëmijët të jenë të paktën 12 vjeç për të qëndruar të vetëm. Mbretëria e Bashkuar: Në Angli dhe Uells, nuk ka një moshë të ligjshme për të lënë një fëmijë vetëm, por një fëmijë nën 16 vjeç nuk mund të lihet pa mbikëqyrje për periudha të gjata, pasi mund të konsiderohet një rrezik për mirëqenien e tij. Kanada: Në shumë provinca, nuk ka një moshë ligjore të caktuar, por prindërit duhet të sigurohen që fëmijët e tyre janë të aftë të kujdesen për veten dhe të jenë të sigurtë. Për shembull, në Ontario, një fëmijë duhet të jetë të paktën 12 vjeç për të qëndruar i vetëm në shtëpi. Gjermania: Në Gjermani, nuk ka një moshë ligjore për të lënë një fëmijë vetëm, por prindërit janë të përgjegjshëm për sigurinë dhe mirëqenien e fëmijëve të tyre. Rekomandohet që fëmijët të jenë të paktën 12 vjeç për të qëndruar vetëm. Në shumicën e vendeve, rregullat janë të hapura dhe të bazuara në gjykimin e prindërve, duke marrë parasysh pjekurinë dhe aftësitë e fëmijës për të përballuar situata emergjente ose të papritura. Shtetet dhe provincat mund të kenë rregulla të ndryshme, dhe është gjithmonë mirë që prindërit të informohen rreth ligjeve dhe udhëzimeve lokale

