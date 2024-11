SPAK del me njoftim zyrtar: 21 masa sigurie, 18 persona të arrestuar!

Prokuroria e Posaçme ka dhënë një njoftim lidhur me një operacion kundër krimit të organizuar që po zhvillohet në Elbasan.

SPAK bën me dije se janë caktuar 21 masa sigurie, ndër të cilët 18 janë masa arrest me burg ku përfshihen një ish gjyqtare dhe një zyrtar i lartë i policisë së shtetit, avokatja e grupit të Suel Çelës, Blerina Beqir me arrest shtëpie.

Ndërsa dy gazetarët Elton Qyno dhe Artan Hoxha i janë vënë masa e detyrimit me paraqitje.

Qyno dyshohet se akuzohet për korrupsion pasiv në privat, ndërsa Artan Hoxha për pjesëmarrje në grup kriminal.

Njoftimi i SPAK:

‘Në kuadër te hetimit të një organizate kriminale me shtrirje ndërkombëtare, me kërkesë të Prokurorisë se Posaçme, Gjykata e Posaçme e Shkalles së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka caktuar masat e sigurisë për 21 persona, ku përfshihen anëtarët e organizatës kriminale, një zyrtar i lartë policie, një gjyqtar në detyre gjatë kryerjes së aktivitetit kriminal, një avokat dhe dy gazetarë.

Masat e caktuara të sigurisë janë si më poshtë:

Arrest me burg – 18 persona (përfshire ish gjyqtarin dhe zyrtarin e lartë të policisë së shtetit);

Arrest në shtëpi – 1 avokat;

Detyrim paraqitje në policinë gjyqësore – 2 gazetarë.

Operacioni për ekzekutimin e masave të sigurisë i cili po mbështetet nga Europol dhe agjencitë e tjera ligjzbatuese shqiptare dhe evropiane, është në vijim.

Me qëllim ruajtjen e integritetit të këtij operacioni, Prokuroria e Posaçme do të publikojë më shumë të dhëna rreth këtij hetimi ditën e nesërme.