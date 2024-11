Përgatituni për të kaluar festat më të bukura: Pajisjet që do jua bëjnë më të lehtë dhe të veçantë këtë periudhë

Shumë pak ditë na ndajnë nga muaji dhe periudha më e “ngrohtë” e vitit. Përpos temperature të ftohta, dhjetori është muaji më i dashur për shumë prej nesh, falë mbledhjeve mes miqve e familjarëve, mbrëmjet pranë oxhakut, ushqimeve të gatuara me shumë dashuri e jo vetëm.

Megjithatë e gjitha kjo duket si një organizim i tërë dhe që çdo gjë të jetë e përkryer duhet të kemi disa “aleatë” në anën tonë. E kush më mirë se ekosistemi Bespoke mund të na e bëntë këtë periudhë të ngarkuar edhe më të bukur edhe më të lehtë.

Për të gjithë ata që gatimin e kanë pasionin e tyre, me furrën më të zgjuar nga Samsung, Furra me sistemin Dual Cook Steam dhe Dual Cook Flex këtë fundvit do të arrijnë të gatuajnë receta akoma ma të shijshme dhe të veçanta. Era e kanellës, agrumeve, mishit të pjekur në mënyre perfekte do të mbushë shtëpinë.

Gatimi do të jetë më i thjeshtë dhe rezultatet gjithnjë profesionale sajë inteligjencës artificiale (AI) të AI Pro Cooking. Me këtë furrë mund të gatuani receta të ndryshme me më shumë fleksibilitet dhe efikasitet.

Zonat e sipërme dhe të poshtme të Dual Cook Flex përdoren në mënyrë të pavarur, duke lejuar kështu pjekjen e dy tavave. Gjithashtu, për t’ju kursyer kohë për pastrimin, sistemi i pastrimit pirolitik e katalitik, do bëjnë punën më të madhe.

Linja katalitike në pjesën e pasme të brendësisë së furrës thith yndyrën nga spërkatjet dhe pikimet gjatë gatimit. Kështu që pastrohet vetë pa ndonjë mundim ose produkt pastrimi të kushtueshëm.

Një sistem pastrimi pirolitik ngroh brendësinë e furrës në mënyrë që të djegë çdo yndyrë dhe mbetje të mbetur nga gatimi. Çdo vend mbetet plotësisht i pastër, me vetëm pak hi për t’u fshirë.

E tani le të flasim për të gjitha mbrëmjet ku jemi të ftuar, daljet me miqtë dhe temperaturat pranë zeros që na detyrojnë të veshim rrobat më të trasha. Në dimër, larja e rrobave nuk është edhe që argëtim, por lavatriçja dhe tharësja e rrobave e ekosistemit Bespoke është aty, për t’jua bërë procesin më të lehtë.

Lavatriçja e re Bespoke AI™ e Samsung ofron larje efektive dhe inteligjente me teknologjinë Ecobubble™ e cila mundëson larje në temperatura të ulëta e pastrim të plotë, ndërsa zgjidhja AI llogarit dhe përdor në mënyrë inteligjente sasinë e duhur të ujit dhe detergjentit për të mbrojtur rrobat dhe planetin.

Kapaciteti deri në 11 kg në një kabinet standard prej 600 mm do ju lejojë të lani më shumë rroba. Një bashkëpunëtor i mirë i lavatriçes është gjithashtu tharësja Samsung që eliminon të gjitha papastërtitë dhe bakteret. Cikli i higjienizimit me pastrimin me avull përmirëson cilësinë e pastrimit të rrobave dhe eleminon 99.9% të baktereve dhe alergjentëve.

Por shumë prej nesh preferojnë të qëndrojnë në shtëpi e të organizojnë festat më të bukura. Deri tani çdo gjë duket perfekt deri në momentin që duhet të pastroni me «themel» shtëpinë që miqtë t’ju gjejnë sa më pastër. Me fshesën me korrent Bespoke Jet, gjithçka është më e lehtë. Bespoke Jet™ ka fituar Çmime inovacioni në CES për novacionet e saj, duke përfshirë një sistem automatik për zbrazjen e pluhurit të integruar me stacionin e saj të baterisë të quajtur All-in-one Clean Station™.

All-in-one Clean Station™ përdor teknologjinë "Air Pulse", e cila gjeneron një lëvizje si rrahje zemre për të shkundur pluhurin me ajër pulsues, ndërkohë që karikon baterinë.

Gjithashtu, kjo pajisje kap 99,999% të pluhurit të imët dhe një qese pluhuri antibakteriale parandalon 99,9% të rritjes bakteriale. Fshesa me korent Samsung Bespoke Jet™ pastron lehtësisht dhe plotësisht llojet e ndryshme të dyshemeve. Fshesa me vakuum e karikueshme pa kordon, vjen me një shumëllojshmëri furçash dhe kokash dhe është sa e fuqishme edhe me stil. Dizajni me peshë të lehtë, ua bën më të lehtë menaxhimin e pajisjes dhe pastrimin e shtëpisë.