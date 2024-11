Vrasja e Martinit, mister kush e shoqëroi autorin me makinë pas ngjarjes. Çfarë zbardhin kamerat e sigurisë?!

Pasi qëlloi disa herë me thikë bashkëmoshatarin Martin Cani, autori i dyshuar i vrasjes u largua nga vendi i krimit dhe u kujdes të fshihte armën me të cilën e kreu atë.

Për disa ditë me radhë ai nuk tregoi ku e kishte fshehur thikën të cilën e ekspozoi me krenari në rrjetet sociale pas krimit, por policia mundi ta gjejë të premten bashkë me çantën e shkollës në çatinë e një godine 1-katëshe në rrugën “Fadil Rada”, pas ATSH-së ose pranë Gjykatës së Apelit në Tiranë.

14-vjeçari nuk është marrë në pyetje nga policia, detajet po dalin në dritë një e nga një dhe një nga misteret që policia po punon për ta zbardhur, është njeriu që e shoqëroi autorin me makinë pas krimit.