Sistemi raketor rus i panjohur për Perëndimin dhe i padukshëm për mbrojtjen ajrore të Ukrainës! Çfarë janë raketat Oreshnik që goditën dje Kievin?

RUSI- Konflikti në Ukrainë po merr një dimension të ri pas përdorimit nga Rusia të një sistemi raketor të panjohur Oreshnik, i cili po shkakton shqetësim në Perëndim. Sulmi në Dnipro u shoqërua me një fjalim të presidentit rus Vladimir Putin, duke ngritur edhe më shumë shqetësime serioze për ecurinë e luftës.

Testi i raketës specifike, siç e përshkroi ai, dhe shpejtësia me të cilën po përshkallëzohet tensioni në rajon, përforcojnë frikën e përshkallëzimit të mëtejshëm me pasoja globale. Injoranca e Perëndimit për karakteristikat e kësaj arme hipersonike dhe retorika kërcënuese e Putinit shtojnë ndjenjën e pasigurisë dhe presionit diplomatik, shkruajnë mediat e huaja. Me pak çfarë dihet për arsenalin e Rusisë, raketat Oreshnik janë një nga sistemet raketore më të avancuara që Moska ka zhvilluar gjatë pesë viteve të fundit. Këto raketa i përkasin gjeneratës së re të raketave me rreze të gjatë veprimi, por jo të rrezes ndërkontinentale, siç u njoftua zyrtarisht nga Kievi pak orë më parë.

Deklarata e presidentit ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, solli edhe reagime perëndimore nga analistë (kryesisht) të cilët theksuan se raketa me koka të shumta që goditi Dnipro herët dje nuk i përket kësaj kategorie sistemesh.

Oreshnikët janë gjithsesi një nga armët, karakteristikat dhe dinamika e të cilëve aktualisht i mungojnë Perëndimit. Sipas asaj që deklaroi presidenti rus, Vladimir Putin, dhe raportohet nga mediat ruse, përparësia kryesore e këtyre raketave është shpejtësia me të cilën ato godasin objektivat e tyre gjatë zbritjes.

Më konkretisht, Oreshnikët zhvillojnë një shpejtësi prej 2 deri në 3 kilometra në sekondë, gjë që praktikisht i bën ata të jenë përtej supersonikës dhe "të padukshëm" për sistemet e mbrojtjes ajrore, të cilat Kievi i ka zhvilluar aktualisht kryesisht rreth qendrave të tij të mëdha urbane dhe njësive kryesore të energjisë.

Oreshnikët i përkasin “familjes” së armëve hipersonike pasi godasin në fakt me shpejtësi që kalon 10800 km/h dhe bëjnë pjesë në kategorinë që përfshin raketat që lëvizin me shpejtësi nga 6100 km/h deri në 12300 km/h. Këto raketa janë gjithashtu të afta për koka luftarake të shumta dhe nuk janë ndërkontinentale, por me rreze të gjatë, pasi ata udhëtojnë një distancë prej jo më shumë se 900 kilometra. Ajo që është gjithashtu e sigurt bazuar në fjalët e Putinit është se goditja në Dnipro është e para që Rusia ka tentuar me këtë sistem të veçantë të armëve.

Në fakt, Vladimir Putin e quajti atë një “test”, që është më shqetësuesja nga zhvillimet e 5 ditëve të fundit. Nëse Rusia ka marrë vendimin për t’iu përgjigjur sulmeve balistike perëndimore në territorin e saj edhe duke përdorur armë nën provë, atëherë përshkallëzimi ka të ngjarë të ketë dimensione që Perëndimi dhe Kievi sot nuk duket se i kanë llogaritur.

🚨JUST ANNOUNCED: Russians ICBM missile strikes against Dnipro in east central Ukraine. The first time in human history that ICBM’s have been used in war. We are closer to World War III WWIII. Putin is open to discussing a ceasefire with Ukraine if negotiations are led by… pic.twitter.com/vMNvyIxHtV