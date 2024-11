Media gjermane zbulon dokumente sekrete: ‘Evropa përgatitet për Luftën e Tretë Botërore’!

UASHINGTON – Disa dokumentet sekrete zbuluan dje se Berlini ka filluar të bëjë plane për mënyrën se si mund të ndihmojë në vendosjen e deri në 800,000 trupave të NATO-s në Ukrainë, ndërsa paralajmërimet për goditje bërthamore të Rusisë rriten. “Operacioni Deutschland” është një plan prej 1000 faqesh për të përgatitur Gjermaninë për një skenar të Luftës së Tretë Botërore.

Sipas gazetës gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, dokumentet top-sekret thuhet se detajojnë ndërtesat dhe infrastrukturën specifike për t’u mbrojtur në mënyrë që ato të mund të përdoren nga ushtria, dhe se si duhet të përgatiten bizneset dhe civilët në rast të kërcënimeve të shtuara.

Ata tregojnë gjithashtu se Berlini po përgatiste një mënyrë për të shtyrë 200,000 automjete ushtarake në të gjithë territorin gjerman, nëse aleancës i kërkohet të bashkohet me përpjekjet e Ukrainës, megjithëse detaje të tjera mbahen të fshehta.

"Gjermania gjithashtu ka këshilluar qytetarët për mënyrat për t’u përgatitur për më të keqen duke rritur vetë-mjaftueshmërinë e tyre përmes mekanizmave, duke përfshirë instalimin e gjeneratorëve me naftë apo edhe turbinave me erë", sipas raportit të publikuar në FAZ, media gjermane së cilës i referohet "The New York Post".

Putin "duke luajtur me frikën tonë"

Alarmi nuk është përhapur vetëm në Gjermani. Suedia dhe Norvegjia gjithashtu kanë lëshuar së fundmi literaturë që udhëzojnë qytetarët se si të përgatiten nëse konflikti i Luftës së Ukrainës shpërthen edhe në vendet e tyre. Shqetësimi në rritje vjen pasi Presidenti rus Vladimir Putin ndryshoi zyrtarisht politikën e sulmeve bërthamore të Kremlinit të martën, duke njoftuar se Moska tani mund të përdorë armë bërthamore për t’iu përgjigjur sulmeve jo-bërthamore.

Megjithëse Berlini është kritikuar për hezitimin e perceptuar në lidhje me mbështetjen e luftës së Ukrainës që nga viti 2022, Ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock tha të martën se vendi nuk do ta linte veten të trembej nga ndryshimi i politikës bërthamore të Putinit.

“Putini po luan me frikën tonë. Ai nuk filloi ta bënte këtë 1000 ditë më parë [kur Rusia pushtoi Ukrainën], ai filloi përsëri në vitin 2014 [kur Rusia aneksoi Krimenë”, tha ajo. “Gjermania, në veçanti, bëri gabimin atëherë, veçanërisht politikisht, duke lejuar veten të frikësohej nga kjo frikë – dhe mbi të gjitha, duke mos dëgjuar partnerët e saj, veçanërisht partnerët tanë të Evropës Lindore, të cilët e bënë të qartë në atë kohë se ne nuk duhet të mbështetet në premtimet e Kremlinit.”

“Ne duhet të investojmë në sigurinë dhe mbrojtjen tonë”, shtoi ajo.

Ndryshimi i politikës ishte në përgjigje të një tjetër zhvillimi të madh të luftës këtë javë: Vendimi i shumëpritur i SHBA-së për të lejuar Ukrainën të lëshonte raketa me rreze më të gjatë të prodhuara nga Amerika në Rusi, duke eliminuar një ish-hapësirë ​​të sigurt që Rusia gëzonte 190 milje nga kufiri ukrainas.

Ky veprim, si dhe raportimi i Gjermanisë për të krijuar një plan të Luftës së Tretë Botërore, u nxit nga vendimi i Rusisë për t’i kërkuar Koresë së Veriut të dërgojë të paktën 10,000 trupa për të ndihmuar në luftën kundër Ukrainës, me një mundësi për të sjellë 100,000 të tjerë nga kundërshtari komunist i SHBA-së. Shumë liderë botërorë, ekspertë dhe zyrtarë amerikanë kanë thënë se përfshirja e drejtpërdrejtë e trupave amerikane është përshkallëzimi më i rëndësishëm në luftë që nga fillimi i saj.

Rruga drejt fitores

Përgatitjet e Evropës vijnë pasi Trump paralajmëroi audiencën në mitingjet e tij të fushatës se SHBA mund të jetë në prag të Luftës së Tretë Botërore, pasi tre nga kundërshtarët kryesorë të Amerikës, Rusia, Koreja e Veriut dhe Irani, janë tani të përfshirë në mënyrë aktive në konflikte me aleatët amerikanë.

Pa shpallur Trump një plan zyrtar se si do ta trajtojë luftën e Ukrainës, disa shtete të NATO-s kanë frikë se ai mund të simpatizojë Moskën. Megjithatë, presidenti i dikurshëm dhe i ardhshëm ka treguar shenjat e fundit të mbështetjes së Ukrainës në arritjen e një fundi të drejtë të luftës.

Për shembull, Trump tregoi se nuk do të kundërshtonte lejimin e Ukrainës që të vazhdonte të gjuante në Rusi pasi të vinte në detyrë në një bisedë të fundit me një president të Evropës Lindore, tha një burim për The Post të mërkurën. Kjo strategji për të goditur drejtpërdrejt Rusinë është një pjesë kryesore e "planit të fitores" të Presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky që ai ua ka paraqitur liderëve botërorë, përfshirë Trump, që nga kjo vjeshtë.

Zelensky ka vazhduar të rrisë këtë javë lavdërimet për presidentin e zgjedhur, duke i thënë Fox News se ai besonte se zgjedhja e republikanëve do t’i sillte një fund më të shpejtë luftës sepse Trump është "më i fortë" se Putin. Megjithatë, presidenti ukrainas paralajmëroi gjithashtu se nëse Kongresi amerikan refuzon të vazhdojë ndihmën ushtarake për Ukrainën, vendi i tij do të humbasë luftën.