11 gola në 16 ndeshje, Lautaro Martinez po mbyll një vit rekord me Argjentinën

Julián Álvarez i kishte vjedhur skenën në Kupën e Botës 2022, por dy vite më vonë, Lautaro Martínez ka fituar vendin e titullarit në hierarktitë e Argjentinën. E ka arritur këtë me paraqitje bindëse dhe sidomos me gola. Sulmuesi i Interit e mbylli vitin 2024 me kombëtaren në mënyrë të shkëlqyer, duke shënuar me një gjysmë-roveshiatë golin vendimtar kundër Perusë.

Një gol që i mundëson skuadrës së Scalonit ta mbyllë vitin në krye të renditjes së FIFA-s dhe të hedhë një hap tjetër drejt kualifikimit në Kupën e Botës 2026. Janë 11 gola të shënuar prej 27-vjeçarit nga Bahía Blanca në 16 ndeshje të luajtura me Albiceleste, nga marsi deri më sot, prej të cilave 10 i ka luajtur si titullar.

Lautaro ka ndëshkuar Kosta Rikën dhe Guatemalën (dy gola) në miqësore, pastaj ka qenë vendimtar në fitoren e “Copa América” duke shënuar kundër Kanadasë, Kilit, Perusë (dy gola) dhe në finale kundër Kolumbisë. Pasi nuk shënoi në shtator, u rikthye ta bënte këtë kundër Bolivisë në tetor dhe më pas kundër Paraguajit e Perusë kualifikueseve të fundit.

Numra të rëndësishëm (në total 32 gola në 70 ndeshje), çka tregon se është lider dhe golashënues i një ekipi që në vitin 2026 do të nisë një epokë të re, teksa do të përshëndesë më të madhin e historisë, Lionel Messin.