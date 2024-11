Presidenti Begaj pret sot PR, PBDNJ, PDIU e LZHK. Nis konsultimet për datën e zgjedhjeve 2025!

TIRANË- Presidenti Bajram Begaj nis sot konsultimet me partitë politike, në funksion të dekretit për datën e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare në 2025.

Presidenti Begaj do presë sot në takim Fatmir Mediun kreun e PR, Vangjel Dulen e PBDNJ, Shpëtim Idrizin e PDIU dhe Dashamir Shehin e LZHK. Takimet do të nisin në 10:00, ndërsa në 12:30 është parashikuar konsultimi edhe me PLL.

Konsultat me dy partitë kryesore, PS dhe PD, Presidenti do t’i zhvillojë më 25 nëntor. Ndërsa, nesër pret në zyrë përfaqësues nga Partia e Lirisë.