Musiala: U rrita duke adhuruar Messin dhe CR7, dua të bëhem futbollist i klasit botëror

Jamal Musiala, mesfushori i Gjermanisë, foli për fitoren 7-0 kundër Bosnjës: "A jam unë futbollist i klasit botëror? Po, ky është qëllimi".

Talenti kristal i qartë, Jamal Musiala, mesfushori-sulmues i Bayern Munich dhe titullar i kombëtares gjermane të Nagelsmann, nuk tërhiqet përballë presionit dhe pritshmërive të larta.

Në intervistën për "RedaktionsNetzwerk Deutschland", lojtari i lindur më 2003 deklaroi më tej: "Secili futbollist dëshiron të jetë herët a vonë pretendent për ‘Topin e Artë’. E kam nisur futbollin duke parë dhe adhuruar Lionel Messin e Cristiano Ronaldon, u rrita duke e parë ‘Topin e Artë’ në duart e tyre”.

Ka vetëm një sekret për t’i arritur majat, sipas 21-vjeçarit gjerman: "E rëndësishme është të mos e vë veten nën presion, por thjesht të luaj dhe argëtohem. Sigurisht do të përpiqem të fitoj tituj me Bayernin dhe ekipin kombëtar. Pastaj, ndoshta një ditë, do ta kem shansin të bëhem futbollist i klasit botëror".

Musiala është i lidhur me kontratë deri në verën e vitit 2026, ndërkohë që nuk e ka fshehur mundësinë e vazhdimit me klubin aktual, por dëshiron të reflektojë me kujdes për vendimin që do të merret.