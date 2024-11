‘Mbeturina të një kohe që nuk kthehet kurrë’! Rama fyen Opozitën në Kuvend

TIRANË- Kryeministri Edi Rama ka fyer Opozitën në seancën e sotme plenare. Gjatë fjalës së tij në Kuvend, Rama theksoi se Opozita do dali në zgjedhje me keq sesa doli në zgjedhjet e kaluara. Ndërkohë që shtoi se ata janë mbeturina të një kohë që nuk kthehet më kurrë.

“Mblidheni mendjen se keq dolët këtë herë më keq do dilni herën tjetër. Pranverën e ardhshme do të japin me vendimin e tyre një gjykim që do jetë më i miri historik për PS dhe më i merituari për këto mbeturina të një kohe që nuk kthehet kurrë”, tha Rama.