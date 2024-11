“Pa lek nuk ka …”, Tirana gëlon nga prostitutat e huaja, 140 Euro ora

TIRANË- Në Tiranë pranohet gjerësisht nëpër biseda të ndryshme, se gëlon prostitucioni edhe pse nuk është i ligjëruar. Për të verifikuar situatën, emisioni “Stop” hipën në një taksi të rastësishme dhe pyesim taksistin se mos ka numra prostitutash në telefon e të na i japë.

Çuditërisht taksisti thotë që kjo metodë me numra nuk funksionon më, por duhet të hysh në internet nëpër faqet “Escort Albania”. Taksisti na thotë, që Tirana është e mbushur me eskorta dhe mund të ketë rreth 1 mijë të tilla, që punojnë nëpër apartamente në fshehtësi. Shumë prej tyre janë me kombësi të huaj, nga vende të ndryshme të botës.

Qytetari: Si je?

Taksisti: I vetmi kryeqytet në Europë, që është më i vogli edhe është më i zhurmshmi dhe ka rini dhe ka lokalet më të bukura në Europë.

Qytetari: Për qejf dalim.

Taksisti: Tani është me telefon kurvlliku, nuk është më në rrugë.

Qytetari: Kisha një numër kurve, po s’po ma hapte kjo.

Taksisti: Ka marrë fund numri i kurvave.

Qytetari: Po si i gjeni këto?

Taksisti: Po aty, në kshu, eskorta.

Qytetari: Po këto eskortat, ku janë këto eskortat?

Taksisti: Po “Escort Albania”. Shiko aty! Dalin të huaja më shumë.

Qytetari: Ke nai numër kurve ti?

Taksisti: Nuk ka numra më. Ka mbaruar ai film. Kur kisha unë 200 kurva në telefon, domethënë se s’kishin mundësi tjetër si të reklamoheshin, kurse tani, bile nuk bëhet fjalë që të japin numër kurva kshu, as për taksi. Nuk ka më punohet me rrjete sociale. E di, sa ka të huaja këtu, apo jo?

Qytetari: Ka namin, hë?

Taksisti: Po këto e kanë pushtuar Tiranën, pse ka më shqiptare. Ja shiko aty, vetëm ato janë. Do zgjedhësh atë, që do ti aty, o vlla. Ke 1000 copë.

Kështu, përmes rrjeteve sociale dhe numrave të publikuar në to “Stop” siguron kontakt me punonjëset e seksit në zonën e Mozaikut të Tiranës, në rrugën “Haxhi Dalliu” pranë bulevardit “Zogu i parë”, apo te Rruga e Kavajës. Vajza të reja nga Rusia e Kina ofrojnë seks për tarifa, që variojnë nga 80 deri në 140 Euro ora.

Qytetari: Përshëndetje! Je vetëm ti sot?

Prostituta: Po! Është në rregull?

Qytetari: Ti më the, që janë disa vajza. Ti më tregove disa vajza. Të thashë, që dua të shoh disa vajza dhe pastaj të vendos.

Prostituta 1: Po!

Qytetari: Pra, flet anglisht?

Prostituta 1: Po!

Qytetari: Në rregull! Sigurisht!

Prostituta 1: Zemër, kjo është vetëm për reklame, që ti të vije këtu.

Qytetari: Sa kushton ajo?

Prostituta 1: 140!

Qytetari: 140?

Prostituta 1: Po! Dy herë.

Qytetari: Po për 24 orë?

Prostituta 1: Jo! Këtu s’ka 24 orë.

Qytetari: Jo! Mund ta marr te banesa ime, ose në hotel, ose…

Prostituta 1: Jo! Jo! E di, por jo! Jo jashtë!

Qytetari: Mund t’i thuash vajzës, të më tregojë trupin dhe pastaj të vendos, po ose jo?

Prostituta 1: Tani ajo ka një klient. Vetëm unë jam tani.

Qytetari: Pra, je vetëm ti!

Prostituta 1: Po! Po! Po je dakord mund të qëndrosh, nëqoftëse jo, më vjen keq!

Qytetari: Sa vjeçe je?

Prostituta 1: 25!

Qytetari: 25?

Prostituta 1: Po!

Qytetari: Nga je?

Prostituta 1: Mamaja nga Malajzia, babai nga Rusia.

Prostituta 1: Ik!

Qytetari: Më vjen keq, që ju shqetësova. Mendova, se kishit…

Prostituta 1: Shshsh…

Qytetari: Shumë mirë! Vajza të bukura këtu.

Prostituta 1: Mirupafshim! Faleminderit!

Qytetari: Ciao! Mirupafshim!

Prostituta 1: Ciao! Faleminderit!

Kontakti tjetër është me një grup vajzash që ndodhen pranë bulevardit “Zogu i parë” në rrugën “Haxhi Hysen Dalliu” pasi na dhanë adresat dhe fotot me hyrjen i infiltruari i “Stop” vendosi, që t’u bëjë një vizitë.

Klienti: Përshëndetje! Pra, ti je Vivian!

Prostituta: Po!

Klienti: Sa lekë? Nuk ma the çmimin. Ohh, nuk e pashë, më vjen keq!

Prostituta: Një herë? 80!

Klienti: Vetëm një herë 80?

Prostituta: Po!

Klienti: Ahh, shumë shtrenjtë!

Prostituta: Dy vajza!

Klienti: Sa kushton për dy vajza? Ndonjë zbritje!

Prostituta: Të thashë do vajzë për t’u martuar.

Klienti: Çfarë?

Prostituta: Do të zgjedhësh një grua?

Klienti: Jo!

Prostituta: Je këtu, për t’u kënaqur me ne.

Prostituta 1: Ik! Ik!

Klienti: Sa lekë për atë?

Prostituta: 130!

(Flasin njëherësh)

Prostituta 2: Pa lekë nuk ka q**je!

Prostituta 1: Më q* mua, më q* mua!

Prostituta 3: Ok! Ti mund të ikësh!

Adresa tjetër është në rrugën e Kavajës, ku vajzat punojnë si eskorta në një pallat shumëkatësh anës rrugës. 2 eskortat banojnë në kat të tetë dhe na japin indikacionet, se si të futemi brenda. Në këtë pallat edhe administratori është i njohur me situatën.

Qytetari: Hë, më thuaj!

Administratori i Pallatit: Te ato do shkosh?

Qytetari: Hë?

Administratori i Pallatit: Te ato baxhellat?

Qytetari: Hë!

Administratori i Pallatit: Po është e ndalume. Pastaj të marrin 100 euro për një orë.

Qytetari: Ato?

Administratori i Pallatit: Eh… Për të lejuar, nuk lejohet. E kam mbyllur unë, kur thonë, një sy. Se unë di krak këtu, edhe mbaroi kjo punë.

Qytetari: Sa goca janë aty?

Administratori i Pallatit: Dy!

Eskorta: Hyr brenda!

Klienti: Ç’kemi?

Eskorta: Ç’kemi?

Klienti: Si je?

Eskorta: Unë jam mirë, ti si je?

Klienti: Unë do të të paguaj ty?

Eskorta: Po! 100!

Klienti: Po! Për 1 orë!

Eskorta: Është në rregull, e vendos ti.

Klienti: Pra çfarë bën? Gjithçka apo çfarë?

Eskorta: Mund të ikim!

Klienti: Ajo më tha për një vajzë tjetër. Mund ta shoh?

Eskorta: Po!

Klienti: Dhe pastaj të vendos!

Eskorta: Ok! Pa problem! Meri!

Klienti: Mund të zgjedh atë?

Eskorta: Po! Pa problem!

Klienti: Si e ke emrin?

Eskorta: Më quajnë Koko!

Klienti: Koko! Po ty si të quajnë?

Eskorta 1: Mari!

Klienti: E kemi 1 orë 100 euro. Pagesa bëhet para. 50-të dhe 50-të!

Eskorta 1: Po! Në rregull!

Klienti: Shumë mirë! Sa vjeçe je?

Eskorta 1: Unë?

Klienti: Po!

Eskorta 1: Unë jam 26!/Marrë nga Tv Klan