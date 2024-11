Krah tij për muaj të tërë, ja çfarë pozicioni i ka dhënë Donald Trump, Elon Musk

Presidenti i sapozgjedhur Donald Trump ka shpallur Elon Musk si bashkëdrejtor të një iniciative të re dhe ambicioze për të “çmontuar” burokracinë e qeverisë amerikane, një projekt që ka për qëllim të zvogëlojë shpenzimet dhe të ristrukturojë administratën federale. Musk, themeluesi i Tesla dhe SpaceX, do të bashkëdrejtojë “Departamentin e Efikasitetit të Qeverisë” së bashku me ish-kandidatin presidencial republikan, Vivek Ramaswamy.

Në një njoftim të mërkurën, Trump e quajti këtë projekt një “Projekt Manhattan të kohës sonë”, duke premtuar se do të sjellë një transformim të thellë të qeverisë amerikane. Musk tha në një deklaratë se ky do të shkaktojë “valë tronditëse” në sistem dhe do të ndikojë në ata që janë të përfshirë në burokracinë e “mbeturinave të qeverisë”, të cilat ai i konsideron tepër të shtrenjta dhe të pasuksesshme.

Trump tha se me këtë iniciativë synohet të “zvogëlohen rregulloret e tepërta, të shkurtohen shpenzimet e kota dhe të ristrukturohen agjencitë federale”, duke krijuar një qeveri më efikase dhe më të vogël. Ai shtoi se projekti do të përfundojë deri më 4 korrik 2026, duke u shprehur se një “qeveri më e vogël dhe më efikase” do të ishte një dhuratë e përkryer për Amerikën në përvjetorin e 250-të të Shpalljes së Pavarësisë.

Trump theksoi se Musk dhe Ramaswamy do të ofrojnë “këshilla dhe udhëzime nga jashtë qeverisë” dhe se projekti ka për qëllim të krijojë një “qasje sipërmarrëse ndaj qeverisë”, një model që do të jetë ndryshe nga çdo administratë tjetër. Ata do të bashkëpunojnë ngushtë me Shtëpinë e Bardhë dhe Zyrën e Menaxhimit dhe Buxhetit për të nxitur reforma në shkallë të gjerë.

Elon Musk ka qenë një mbështetës i hapur i Trump, duke i ofruar mbështetje publike pas sulmit ndaj tij në një miting në Pensilvani vitin e kaluar. Pas asaj ngjarje, Musk e miratoi zyrtarisht Trumpin dhe ka qenë i pranishëm në disa nga takimet e fushatës. Ramaswamy, një sipërmarrës dhe autor i njohur për librin e tij kritik ndaj politikës “woke”, është gjithashtu një aleat i rëndësishëm i Trump, duke mbështetur ish-presidentin edhe pas dështimit të fushatës së tij presidenciale.

Trump e ka konsideruar këtë iniciativë si një mundësi për të sjellë ndryshime drastike në administratën e SHBA-së, duke theksuar se shumë politikanë republikanë kanë ëndërruar për projekte të tilla që do të zvogëlonin fuqinë dhe burokracinë e qeverisë. Ky departament ka për qëllim të ofrojë një shërbim më efikas dhe më të fokusuara, duke inkurajuar një qasje më sipërmarrëse në administratën shtetërore.