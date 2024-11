Rrezikohet vota e emigrantëve! Gjiknuri propozon që të bëhen ndryshime në Kodin Zgjedhor

Me të gjitha gjasat për të mundësuar votën e emigrantëve, kodi zgjedhor 6 muaj përpara parlamentareve 2025 pritet të pësojë disa ndryshime.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve javët e fundit është përfshirë në diskutime për modalitetet e votimit të emigrantëve nga ku një prej problemeve më evidente është dërgimi me postë i votës të atyre, që do të dëshirojnë të votojnë nga diaspora.

Sipas KQZ asnjë prej operatorëve ndërkombëtar të kontaktuar nuk merr përsipër në më pak se 30 deri 45 ditë në sjelljen e zarfeve me fletët e votimit.

Për të shmangur dështimin e votës të diasporës Damian Gjiknuri Sekretar për Organizimin dhe çështjet Zgjedhore në PS, në një intervistë për Top Channel propozon një zgjidhje e cila kërkon edhe vullnetin politik të opozitës.

“Ky është një shqetësim që do të kërkonte ndryshime në Kodin Zgjedhor. Mendoj se mund të bëhet ndonjë modifikim në kod vetëm për këtë gjë. Mendoj që edhe nga ana e opozitës duhet të ketë vullnet për ta bërë këtë. Nuk është dëshirë politike, por proces politik”, shprehet Gjiknuri.

Sipas kodit aktual zgjedhor subjektet politike dorëzojnë në KQZ listën e kandidatëve jo më vonë se 50 ditë para datës të zgjedhjeve.

Por a është e gatshme PS në të publikuar e listës së kandidatëve shumë herët në kohë krahasuar me zgjedhjet e shkuara, për mos tu bërë pengesë për votën e emigrantëve?

“Partia Socialiste është e gatshme që të modifikohet data për paraqitjen listave të kandidatëve me qëllim realizmin e kësaj çështjeje. Ka zgjedhje me shumë kandidatë dhe kjo do e bëjë fletën e ngarkuar në qarkun e Tiranës. Ndaj them që propozimi i PS është në aspektin teknik. Mendojmë se është zgjidhja e duhur. Problemi që unë kam është konfuzioni i zgjedhësve në fletën e votimit. Se kuptoj pse duhet hequr votimin elektronik”, tha më tej socialisti.

Damian Gjiknuri shpjegon se përse PS ngulmon në votimin elektronik edhe në Tiranë në parlamentaret e 2025.