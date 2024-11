Conte konteston penalltinë pro Interit: VAR-i duhet të korrigjojë gabimet e arbitrave në fushë, kështu nuk ndihemi të sigurt

Antonio Conte shpërtheu kundër VAR-it në fundin e ndeshjes Inter-Napoli 1-1, me rezultatin që mund të kthehej në favor të zikaltërve nga ajo penallti “bujare”, e dhënë për një kontakt mes Anguissa dhe Dumfries. Trajneri napolitan, duke folur për Dazn, pasi dëgjoi analizat e ish-arbitrit Marelli, u shfaq i mërzitur dhe nervoz:

"Nëse ka një gabim nga arbitrat në fushë, kjo do të thotë se VAR-i duhet të ndërhyjë. Vendim i arbitrit mund të ndryshojë ndeshjen, VAR-i është aty për të korrigjuar gabimet. VAR-i duhet të ndërhyjë për të korrigjuar gabime dhe situata të dyshimta, që arbitri në fushë nuk i sheh”.

Edhe konferenca për shtyp e Contes, pas barazimit 1-1 ndaj Interit, filloi me penalltinë e dhënë për zikaltërit, e cila u shpërdorua nga Calhanoglu, gjithsesi: "Si mund të mos ndërhyjë VAR-i për vendimin e dyshimtë të arbitrit në fushë? Ata fshihen pas këtyre vendimeve, VAR-i duhet të ndërhyjë. Kur duan vendosin vetë arbitrat e fushës.

Kur nuk vendosin edhe me ndihmën e VAR-it, kjo gjë më mërzit mua. VAR-i duhet të ndërhyjë nëse ka ndonjë gabim. E filluam shumë mirë me VAR-in, ndërsa tani ekziston ky mjet, i cili është i mrekullueshëm nëse përdoret seriozisht”.

Më tej, për ndeshjen, trajneri i Napolit shtoi: “Unë thashë që nuk do të bëhemi sfidues me lojë të hapur ndaj skuadrës më të fortë të kampionatit, pranuam duelet gjithëpërfshirëse. Jam shumë i kënaqur, nuk ishte e lehtë të barazonim këtu. Po punojmë shumë, po përmirësohemi, përndryshe nuk do të vinim dy herë në “San Siro” dhe të mos humbisnim. Ky fakt dëshmon vlera për ne nga pikëpamja cilësore”.