Ngjyra më e rrezikshme për ata që bëjnë tatuazhe!

Kur mjekët në Australi zbuluan një masë të fortë në gjoksin e një gruaje 36-vjeçare që njihej se kishte faktorë rreziku gjenetik për kancerin, ata bënë menjëherë një biopsi, nga frika se ajo kishte një tumor agresiv.

Por testet shpejt zbuluan se nuk ishte kancer. Ishte një copë boje tatuazhi pacienti kishte bërë shumë tatuazh dhe një pjesë e bojës ishte mbledhur në një gjëndër në gji, duke imituar pamjen e një tumori, raportuan kirurgët në një revistë mjekësore në 2022.

Në një rast të dytë, shumë të ngjashëm këtë herë që përfshin një grua 50-vjeçare të përshkruar në Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology në qershor, një gungë e dyshuar kanceroze doli të ishte bojë tatuazhi e ngurtësuar.

Njëzet vjet më parë, vetëm 16 për qind e të rriturve në MB kishin një tatuazh. Sot, është afër 30 për qind, pasi arti i trupit, dikur kryesisht rezervë e marinarëve, motoçiklistëve dhe yjeve të rock-ut, është bërë e zakonshme.

Tani të gjithë, nga legjenda e futbollit anglez David Beckham te Princesha Eugenie, kanë përqafuar lëkurën me bojë.

Por ndërsa shumica dërrmuese e atyre me tatuazhe përjetojnë pak nëse ka efekte anësore të rëndësishme, ato nuk janë aspak pa rrezik. Reaksionet negative të mirëdokumentuara variojnë nga fotosensitiviteti (ku lëkura e bërë tatuazh bëhet më e ndjeshme ndaj dritës së diellit, duke shkaktuar kruajtje, ënjtje dhe ndjesi pickimi) deri te reaksionet alergjike, të cilat rezultojnë në simptoma të ngjashme dhe më shpesh shkaktohen nga disa metale të përdorura në bojën e kuqe.

Të paktën një në dhjetë persona që bëjnë një tatuazh përjetojnë reaksione të lëkurës që përfshijnë kruajtje, dhimbje, inflamacion dhe ënjtje për të paktën tre javë pas kryerjes së tij, sipas një studimi të publikuar nga shkencëtarët në Universitetin e Kopenhagës, Danimarkë, dhjetorin e kaluar në revista Dermatology.

Kohët e fundit, një hetim nga Administrata e Ushqimit dhe Barnave (FDA) në SHBA zbuloi se një e treta e 75 bojërave të tatuazheve që ata testuan përmbanin baktere potencialisht të dëmshme që mund të çojnë në infeksione serioze te disa njerëz.

Komplikimet më serioze, megjithëse jashtëzakonisht të rralla, mund të përfshijnë infeksionet e mëlçisë kërcënuese për jetën e hepatitit B dhe hepatitit C, si dhe HIV – pothuajse gjithmonë nga gjilpërat e kontaminuara. Por tani ka një shqetësim tjetër në rritje për lidhjet e mundshme të bojës së tatuazheve me lloje të caktuara të kancerit.

Në maj, një studim i botuar në The Lancet raportoi se të rriturit që kishin qoftë edhe një tatuazh të vetëm kishin 21 për qind më shumë gjasa për të zhvilluar limfomë një lloj kanceri gjaku që prek më shumë se 16,000 njerëz në vit në MB.

Normalisht, në një trup të shëndetshëm, limfocitet –të cilat janë pjesë e sistemit imunitar ndihmojnë në luftimin e infeksioneve. Por ato mund të kthehen në kanceroze për shkak të faktorëve të tillë si një sistem imunitar i dobësuar, ose ekspozimi afatgjatë ndaj kimikateve të tilla si pesticidet ose insekticidet.

Më pas ata shumohen në mënyrë të pakontrolluar, duke dëmtuar organet vitale: rreth 5000 njerëz në vit në MB vdesin nga limfoma.

Kur shkencëtarët në Universitetin Lund në Suedi krahasuan normat e tatuazheve në 1,300 pacientë të diagnostikuar me forma të ndryshme të limfomës midis 2007 dhe 2017 me të rritur të shëndetshëm të së njëjtës moshë (20 deri në 60 vjeç), ata me bojë trupi kishin më shumë gjasa të kishin limfomë.

Ndoshta çuditërisht, rreziku nuk dukej se rritej me më shumë tatuazhe vetëm një ose dy bartnin të njëjtin rrezik kanceri si të shumëfishtë. Studiuesit thanë: “Bojëja e tatuazheve shpesh përmban kimikate kancerogjene [që shkaktojnë kancer] dhe ne zbuluam se ishte e lidhur me një rrezik të shtuar të limfomës nevojiten urgjentisht më shumë kërkime për këtë”.

Në qershor 2023, Ekzekutivi i Shëndetit dhe Sigurisë në Mbretërinë e Bashkuar njoftoi se po rekomandonte kufizimin e disa substancave të rrezikshme të përdorura në bojën e tatuazheve, e cila përmban rreth 200 kimikate dhe aditivë. Këto përfshijnë kimikate të njohura për të shkaktuar kancer, mutacione gjenesh, korrozioni të lëkurës dhe dëmtime serioze të syve.

Nuk është e qartë se si saktësisht boja e tatuazhit mund të ndezë procesin e rritjes së kancerit në limfomë. Dhe studime të tjera nuk kanë gjetur një lidhje të tillë me një rrezik të shtuar të limfomës.