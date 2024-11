‘Vdiqa gjatë operimit, por ajo çfarë pashë ishte e pabesueshme’! Pacientja shokon me rrëfimin e saj!

Një grua e cila u vu në një gjendje “afër vdekjes” gjatë një operacioni në tru, pohoi se ajo “lundronte mbi shpatullën e një mjeku” dhe pa detaje që kundërshtojnë shpjegimin. Rasti i Pam Reynolds Lowery është një nga rrëfimet më të mirëdokumentuara dhe më domethënëse të “përvojës afër vdekjes” në histori.

Christina Randall, një podkaster që ka hulumtuar gjerësisht rastin, shpjegoi se Pam kishte përjetuar simptoma të marramendjes, humbje të përkohshme të të folurit dhe periudha paralize. Një skanim zbuloi se ajo kishte një aneurizëm të madh afër trungut të saj të trurit.

Për shkak të vendndodhjes së aneurizmës, operacioni për riparimin e saj do të ishte jashtëzakonisht i rrezikshëm. Christina tha: “Si mjetin e fundit një neurokirurg i Institutit Neurologjik Barrow në Phoenix, Arizona vendosi që një procedurë e rrallë e kryer e quajtur një operacion i ndalimit mund të përmirësojë shanset e Pam për të mbijetuar.”

Një “operacion i ndalimit” në mënyrë efektive reduktoi shenjat vitale të pacientit në një gjendje afër vdekjes. Christina shpjegoi: “Temperatura e trupit të Pamit u ul në 50 ° Fahrenheit – ose 10 ° C – frymëmarrja dhe rrahjet e saj të zemrës ndaluan plotësisht dhe gjaku u shkarkua plotësisht nga koka e saj.”

Si një çështje rutinë, sytë e Pamit u mbyllën me shirit dhe një kufje që luante një sërë tingujsh me zë të lartë u vendos mbi veshët e saj. Tingujt, të cilët do të ishin shumë të bezdisshëm nëse Pam do të kishte qenë i vetëdijshëm, i dhanë mundësi anestezistit të konfirmonte se nuk kishte aktivitet në trurin e pacientit.

Pavarësisht se ishte teknikisht “e vdekur”, Pam pati një sërë përvojash të jashtëzakonshme. Ajo tha se mund të dëgjonte një zhurmë të qëndrueshme, të cilën si muzikante e njihte si nota D. Dukej se e ngrinte vetëdijen e saj jashtë trupit.

Christina vazhdoi: “Pam tha gjatë kësaj se ajo ndihej më e vetëdijshme se normalisht dhe shikimi i saj ishte më i përqendruar dhe më i qartë se normalja… shqisat e saj u bënë aq të ndërgjegjshme sa dukej sikur kishte më shumë se pesë shqisa.”

Pam vëzhgoi kirurgët duke shpuar në kafkën e saj nga një këndvështrim jashtë trupit. “Ajo ishte në gjendje të shihte sharrën elektrike që ishte nxjerrë për t’u përdorur tek ajo dhe ajo e përshkroi atë si një furçë dhëmbësh elektrike,” vazhdoi Christina.

Detajet specifike që Pam mbante i shtynë ekspertët të besonin se ajo në një farë mënyre kishte qenë dëshmitare e operacionit të saj për shpëtimin e jetës jashtë trupit të saj. Duke kujtuar ngjarjen, Pam tha: “Unë po shikoja trupin nga poshtë. E dija se ishte trupi im, por nuk më interesonte. Pika ime e favorshme ishte si të ulesha në shpatullën e mjekut. Më kujtohet instrumenti në dorën e tij. dukej si doreza e furçës time elektrike të dhëmbëve.”

Ajo shtoi: “Unë kisha supozuar se ata do të hapnin kafkën me një sharrë. Kisha dëgjuar termin “sharrë”, por ajo që pashë më ngjante shumë më tepër si një shpuese sesa një sharrë – ai madje kishte copa të vogla që mbaheshin. në këtë rast dukej si rasti kur babai im i kishte ruajtur çelësat e tij kur unë isha fëmijë.”

Pam kujtoi çuditërisht detaje të ndërlikuara të bisedave midis mjekëve dhe infermierëve gjatë operacionit të saj. Megjithatë, ajo shpejt e kuptoi se nuk ishte vetëm në dhomë.

Christina zbuloi: “Kur u përpoq të bënte figurat, kuptoi se ishin gjyshja dhe xhaxhai i saj dhe njerëz të tjerë të vdekur që ajo i njihte”.

Pam përmendi në mënyrë specifike xhaxhain e saj të ndjerë, i cili vdiq në vetëm 39 vjeç, duke u shfaqur si udhërrëfyes. Ajo vazhdoi: “Xhaxhai im ishte ai që më solli përsëri në trup, por më pas arrita atje ku ishte trupi dhe e shikova sendin dhe me siguri nuk doja të futesha në të.”

Pam e përshkroi trupin e saj si “të pajetë” dhe ajo hezitonte të kthehej në të. Ajo kujtoi: “Unë nuk doja të hyja, por ai vazhdoi të arsyetonte me mua dhe tha: “Është si të zhytesh në një pishinë, thjesht hidhu në.’ Më shtyu, më dha pak ndihmë atje”.