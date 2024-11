13-vjeçarja shqiptare vdiq pasi u hodh nga kati i 7, motra e saj: E vrau një përbindësh!

Motra e 13-vjeçares shqiptare Aurora Tila, e cila dyshohet se u hodh nga kati i 7-të i pallatit ku jetonte nga ish-i dashuri i saj, ka rrëfyer detaje nga ngjarja e rëndë që ndodhi në Piacenza më 25 tetor.

Në një intervistë, Viktoria Tila u shpreh se motra e saj nuk ka vrarë veten dhe se dyshimet janë te ish i dashuri i saj 15-vjeçar. Ajo ka rrëfyer se adoleshenti ishte obsesiv dhe kishte sjellje të çuditshme.

Intervista:

Viktoria Tila: Aurora ishte një princeshë e vogël, ishte bionde me sy të çelur dhe kishte sjellje të mirë. Ishte elegante në mënyrën e saj, përpiqej të ishte. Aurora ishte e shkëlqyer, do të bëhej psikologe që të ndihmonte njerëz si ai përbindësh.

Çfarë menduat kur zbuluar se çfarë kishte ndodhur?

Viktoria Tila: Menjëherë e kuptova se nuk e kishte bërë ajo, se nuk do ta kishte bërë kurrë diçka të tillë. Motra ime ka qenë gjithmonë plot jetë, gjithmonë ka pasur një respekt të madh për jetën dhe nuk do ta kishte bërë kurrë diçka të tillë. Që në momentin e parë kuptova që se ishte ai (ish-i dashuri) sepse ishte i fiksuar ndaj saj, gjithnjë e më i çuditshëm dhe që përkeqësohej me kalimin e kohës, e dija se ishte ai, e përsërisja vazhdimisht.

Çfarë menduat kur e takuat?

Viktoria Tila: Ai thoshte se i vinte keq për veten, tha se kishte shumë probleme familjare dhe se nuk e bënte me qëllim por në realitet e dinte shumë mirë se çfarë po bënte. Ditën e parë që e takova live kuptova që kishte disa probleme, se diçka nuk shkonte.

Jo për të arritur deri këtu, por diçka nuk ishte në rregull. Ai ishte një djalë që shkonte vërdallë duke u përpjekur t’i rrihte të gjithë, duke u përpjekur t’i trembte të gjithë: ai nuk lejonte askënd që t’i afrohej Aurorës apo atij.

Kur ju thanë se çfarë kishte ndodhur?

Viktoria Tila: Të nesërmen në mëngjes, në orën 11.30. Mami më telefonoi duke qarë dhe duke bërtitur dhe duke thënë se e kishin vrarë. Dhe sapo më tha, emri i tij më erdhi në mendje menjëherë.