Japonia synon të transportojë mallrat pa kamionë e shoferë nga viti 2030

Japonia planifikon të ndërtojë një korridor të automatizuar për transportim mallrash midis Tokios dhe Osakës për të ndihmuar në kompensimin e mungesës së shoferëve të kamionëve, raporton “Autoblog”.

Një animacion i krijuar nga qeveria tregon arka të mëdha me rrota që lëvizin përgjatë një korridori me tre korsi, i cili kalon në mes të një autostrade kryesore. Sistemi është planifikuar të fillojë testimin në fund të vitit 2027 ose në fillim të vitit 2028, me qëllim që të jetë plotësisht funksional deri më 2030.

Shuma totale e fondeve të nevojshme për atë projekt ende nuk është përcaktuar. Por shihet si një nga mënyrat kryesore për të ndihmuar vendin të përballet me porositë në rritje dhe mungesën e fuqisë punëtore.

Ngarkimi do të jetë i automatizuar dhe do të koordinohet me aeroportet, hekurudhat dhe portet.