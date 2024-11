7 pikë larg kreut dhe me mbrojtje që ‘fut ujë’. Motta karikon Juventusin: Jemi në garë për titullin

Trajneri i Juventusit, Thiago Motta, ka folur në një konferencë për shtyp para ndeshjes kundër Udinese. Presioni mbi të dhe bardhezinjtë sa vjen e shtohet, sepse barazimi i fundit në shtëpi, 2-2 ndaj Parmës, e distancoi “Zonjën e Vjetër” me 7 pikë nga kreu i Serie A.

"Djemtë janë mirë, sot do të kemi stërvitjen e fundit përgatitore për Udinese. Jemi të përqendruar te kjo ndeshje, do të duhet të bëjë një paraqitje të shkëlqyer kundër një ekipi që po ecën mjaft mirë në këtë kampionat”, – nënvizoi Motta, për t’iu përgjigjur më pas pyetjeve të gazetarëve.

Shumë gola të pësuar në ndeshjet e fundit, çfarë shpjegimi keni për këtë?

Ne duhet të bëjmë shumë më mirë në aspektin kolektiv, të jemi më kompaktë dhe ta ndihmojmë më shumë njëri-tjetrin. Nevojitet të kuptojmë se kur duhet të bëjmë presionin e parë dhe kur të rigrupohemi. Duhet të lëmë sa më pak hapësira në prapavijë, të dalim në sa më pak kohë të jetë e mundur për të kundërsulmuar. Me rëndësi është të gjejmë hapësira ​​midis rreshtave, pa i dhënë kohë kundërshtarit komoditetin për të zgjedhur lojën më të mirë. Kjo bëhet vetëm si ekip, duke dhënë gjithçka dhe e penguar kundërshtarin të ndihet rehat në fushë.

Sot, Juventusi mbush 127 vjeç…

Ndihem i lumtur dhe i nderuar që jam pjesë e historisë së këtij klubi të madh, të cilit i uroj më të mirat për sot dhe të ardhmen.

Si është skuadra?

Djemtë janë mirë. Ata janë të fokusuar te ndeshja, në Udine duhet të bëjmë paraqitje të shkëlqyer kundër një skuadre që po ecën shumë mirë.

Për shanset e pakta të Vlahovic…

Dusan, së bashku me të tjerët, sigurisht që duhet të bëjë më mirë si në fazën sulmuese, ashtu edhe në atë mbrojtëse. Nuk është çështje prekjesh të topit prej tij, por sa poseduese mund të jetë skuadra. Nuk është sasia ajo që ka rëndësi, por cilësia e asaj që bëni në fushë.

Douglas Luiz dhe Nico, a do të jenë gati për nesër?

Jo, asnjëri prej tyre.

Si është Koopmeiners?

Po bëhet më mirë. Nuk është në nivelin e tij më të mirë, sepse ka qenë jashtë veprimit për një kohë. Do të shohim se sa mund të luajë nesër, sepse është një lojtar i rëndësishëm për ne.

Cilat janë vështirësitë e sfidës së nesërme?

Do të përballemi me një ekip të strukturuar mirë fizikisht. Ndryshe nga vitet e tjera, Udinese po luan mirë futboll, ka më shumë driblime. Duhet të përmirësohemi në të dyja fazat e lojës për të fituar. Ne do të përballemi me një ekip, që po ecën shumë mirë në shtëpi. Jam dakord me Fonseca, nuk mund të fitosh një kampionat në 9 javë kampionati, as ta humbasësh atë në kaq ndeshje. Ne besojmë ende, por duhet të bëjmë më mirë, duke përfshirë edhe mua.

A mund të pushojë Vlahovic?

Është një situatë që do ta vlerësojmë sot. Në këtë moment të sezonit, lojtarët nuk janë të lodhur, ndihen mirë fizikisht. Duhet të japim diçka më shumë për të pasur atë që duam të kemi.

Si do të dëshironit të kujtoheshit në historinë e Juventusit?

Nuk është Juventusi i Motta. Unë i respektoj të gjitha mendimet, disa i konsideroj si të dobishme dhe disa jo. Duhet të jemi të fokusuar në përmirësimin e vetvetes çdo ditë, nga ndeshja në ndeshje.