Triller në Greqi! Vritet nga prifti dhe dy çekë e moshuara shqiptare

GREQI- Detaje shokuese në Greqi. Të stuhishme janë zhvillimet në lidhje me zhdukjen triller të 75-vjeçarit Chaoussi Saniko, në shtator të vitit 2022, në Alikianos të Chanias, pasi ndaj priftit të fshatit u ngrit një procedim penal për vrasje, ndërsa dy të huajt me kombësi çeke dyshohet se janë të akuzuar si bashkëpunëtorë.

Komuniteti lokal është në tronditje

Ishte data 23 shtator 2022, kur 75-vjeçarja Saniko Tsaoussi, nënë e 7 fëmijë, por edhe gjyshe me 19 nipër e mbesa, u pa për herë të fundit duke ecur në rrugët e ngushta të fshatit Alikianos. Dyshohet se gruaja është goditur nga vetura e priftit teksa po kalonte rrugën për në shtëpinë e djalit të saj.

Më 22 mars 2022, prifti duke folur me Evangelia Marinaki dhe në emisionin “Drita në tunel” me Angeliki Nikolouli, pohoi se nuk e njeh 75-vjeçaren. Bashkëpunëtorët e priftit ishin dy çekë, babë e bir, të cilët në atë kohë punonin në varrezat e fshatit dhe tentuan të mbulonin aksidentin, duke zhdukur gjurmët, si dhe trupin e 75-vjeçares.

Zhdukja e gruas

Gruaja u zhduk, pa asnjë shenjë jete nga ajo, as nga askush që mund ta kishte parë. Për 75-vjeçarin ishte aktivizuar edhe alarmi i argjendtë. Familjarët dhe miqtë e gruas fatkeqe nuk mund ta besonin skenarin, sesi e moshuara u zhduk nga një moment në tjetrin, duke ecur në rrugët kryesore të fshatit. Megjithatë, ata po i bënin presion autoriteteve për të nisur hetimet.

Prifti dhe dy çekët ishin në shënjestër që në fillim të hetimit, por nuk kishte prova të forta faji. Është vetëm çështje kohe që famullitari i Qarkut, i cili ka marrë edhe titullin kryekomisar i rrethit të 5-të të Mitropolisë, do të jetë përpara organeve hetimore, pasi është proceduar për vrasje me dashje në një gjendje shpirtërore të qetë dhe me keqdashje të mundshme.