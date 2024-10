U burgos përjetë për vrasjen e Maringlen Gjonajt, babai i autorit: Kemi kontaktuar me familjarët e viktimës, kanë qenë të gatshëm të betohen në kishë

Familja e Kristjan Cenaj, të akuzuar për vrasjen dhe groposjen e 16-vjeçarit Maringlen Gjonaj në Fushe-Kuqe të Kurbinit ka reaguar për herë të parë në lidhje me ngjarjen pas zbardhjes së vendimit të Gjykatës së Lezhës e cila e dënoi me burgim të përjetshem 32-vjeçarin. Mësohet se babai i tij, Tonin Cenaj ka thënë se djali nuk ka asnjë lidhje me këtë krim dhe ai është dënuar pa asnjë prove nga gjykata.

Ai ka shtuar se prej momentit kur ndodhi ngjarja kanë kontaktuar me familjarët e viktimës dhe kanë qenë të gatshëm të betohen në kishë në bazë të zakonit, ndërsa organeve të drejtësisë ju kërkon që të gjejnë vrasesit e vërtetë të 16-vjeçarit.

"Djali im është dënuar pa prova. Prokuroria e Gjykata ma ka dënuar pa prova. I kam bërë letër prokurorisë, KLGJ, mu cuan ma kanë dënuar", ka thënë Cenaj.

Në muajin korrik të këtij viti Gjykata e Lezhës dënoi me burgim të përjetshem 32-vjeçarin Kristjan Cenaj për vepren penale të "Vjedhjes me pasojë vdekjen", ndërsa vendimi është ankimuar në apel ku mbrojtësi ligjor kërkon pafajësi.

Vrasja u zbardh 4 muaj pasi u gjetën eshtrat, të groposura në një zonë me ferra dhe shkurre në Fushe-Kuqe të Kurbinit, dhe 7 vite nga zhdukja e tij. Për këtë krim u arrestua në vitin 2022 Kristjan Cenaj, i cili ka qenë kontakti i fundit me viktimen që mendohet të jetë vrarë dhe groposur me qëllim grabitjen e një ore.