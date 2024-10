Zbulohet shifra se sa do të jetë Buxheti i shtetit për vitin 2025.

Vitin e ardhshëm Buxheti i Shtetit do të jetë në shifrën e 822.7 miliardë lekëve apo rreth 8.2 miliardë euro, raporton A2 CNN.

Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave, ai do të jetë rreth 4 për qind më i lartë se buxheti i këtij viti dhe i rritur me mbi 20 për qind krahasuar me atë të vitit 2022.

Ky do të jetë buxheti më i lartë në historinë e vendit.

Se si do te ndahen zërat e tij, kush do e marrë pjesën më të madhe të tortës a do të ketë rritje reale të pensioneve, zëra që do të zbardhen gjatë ditëve…