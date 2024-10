Abuzimi me tenderat/ SPAK kërkon 1.6 vite burg për ish-nënkryetarin e bashkisë së Kukësit, Granit Gjana

TIRANA- Prokuroria e Posaçme ka kërkuar 1 vit e 6 muaj burg për ish nën kryetarin e Bashkisë Kukës Granit Gjana, për “shkelje të barazisë në tendera” në dy raste. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, Gjana përfiton ulje të dënimit në 1 vit. Gjithashtu mësohet se SPAK kërkoi konvertimin e dënimit me 2 vite shërbim prove. Në seancën e ardhshme, gjykata pritet të shpallë vendimin për Gjanën.

Më 6 dhjetor 2023 u bë publik vendimi i GJKKO për pezullimin e Granit Gjanës nga detyra si prefekt i Kukësit nën akuzën se gjatë kohës që ka mbajtur postin e zëvendës kryetarit, ka kryer shkelje me tenderat e karburantit të bashkisë me vlerë 21 milionë lekë, duke mos lejuar një kompani të marrë pjesë në garë.

Sipas SPAK, Granit Gjana me mospaisjen në kohën e duhur me Autorizimin për tregtimin e lëndëve djegëse, edhe pse subjekti “Ufo Cengu” sh.p.k, i kishte kryer pagesat e nevojshme dhe dorëzuar dokumentacionin pranë organit shtetëror sipas ligjit, e ka penguar kompaninë të kualifikohet në dy procedurat e tenderit me objekt “Blerje karburanti”, në vlerën 21 milionë lekë të organizuara nga Bashkia Kukës përgjatë vitit 2023.