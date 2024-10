Matthaus: Gara e titullit në Serie A? Betejë dyshe mes Interit dhe Juves deri në fund

Lothar Matthaus, ish-lojtari historik i Interit, foli në “Sky Sport” përpara ndeshjes së zikaltërve kundër Juventusit. Këto janë fjalët e ish-futbollistit dhe trajnerit gjerman: “Është derbi italian, janë dy klubet me numrin më të madh të tifozëve. Juventusi po luan mirë këtë sezon, veçanërisht mbrojtja po funksionon shkëlqyeshëm. Jam i lumtur që edhe Interi, edhe Juve po shprehen mirë, kanë arritur rezultate pozitive”.

Renditja tani për tani e sheh Napolin në krye të Serie A. Si e shihni garën për titullin nga jashtë?

Për mendimin tim, dy skuadra do të garojnë deri në fund për titullin. E di që për momentin janë 4-5 skuadra të tjera në pozitat kryesore, por sezoni është i gjatë. Kur shikon Juventusin dhe Interin, janë skuadrat më të kompletuara. Ajo e së dielës do të jetë një ndeshje e ekuilibruar, si gjithmonë, por shpresoj që Interi të marrë tri pikët.

Një mendim për Lautaro Martinez, kandidat për “Topin e Artë”…

E llogaris në ‘top 10’, por i preferuari im është Rodri. Ai ishte MVP i Kampionatit Europian dhe fitoi Premier League me Manchester City. Lautaro fitoi titullin me Interin, por nuk ishte aq dominues me kombëtaren e tij.