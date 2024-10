E reja bie në vaskën ku ndodheshin arinjtë. Ata i sulen dhe tentativa për ta shpëtuar kthehet në ankth (VIDEO)

Epapritura ka ndodhur në kopshtin zoologjik të Berlinit. Për tronditjen e të pranishmëve ishte zhurma e një gruaje 32-vjeçare, e cila po notonte drejt arinjve polarë. Vendasit dhe turistët u dyndën në kopshtin zoologjik të Berlinit. Turmat po gumëzhinin nga emocioni për të parë familjen e katër arinjve polarë.

Ishte koha për të ushqyer dhe, si zakonisht, arinjtë tërhoqën turma të mëdha ndërsa spektatorë të etur u mblodhën rreth rrethimit për të kapur një paraqitje të shkurtër të kafshëve arktike.

Dita e tyre argëtuese në kopshtin zoologjik së shpejti do të merrte një kthesë makthi pasi një grua u hodh në ujin e akullt poshtë. Vizitorët mbetën të tmerruar kur panë gruan që po bënte rrugën e saj drejt arinjve polarë që ishin ulur në një ishull shkëmbor në qendër të rrethimit.

Ndërsa shumica e arinjve ishin shumë të hutuar nga vakti i tyre, një nga arinjtë e vuri re vizitoren dhe u nis drejt saj përpara se të hidhej në drejtim të gruas.

Fotografitë e pabesueshme kapën ariun teksa u hodh mbi gruan, duke kafshuar pjesën e pasme të qafës. Dëshmitarët, duke përfshirë familjet me fëmijë të vegjël, u tronditën kur panë se çfarë po shpalosej para syve të tyre me shumë njerëz që besonin se do të shihnin një person të plagosur për vdekje.

Fatmirësisht para se të ndodhte një tragjedi, gruaja u shpëtua. Në një mur të pjerrët që ndan arinjtë nga publiku shikues, ajo u kap nga rojet e kopshtit zoologjik. Pamjet tregojnë 32-vjeçaren duke u përpjekur në mënyrë të përsëritur të shpëtojë nga situata e saj e vështirë.

Gruaja e paidentifikuar u dërgua me urgjencë në një spital aty pranë me plagë në krahë, ijet, shpinë dhe këmbë, por sipas kujdestarëve të kopshtit zoologjik ajo ishte me fat që i shpëtoi vdekjes.