Pamje dramatike nga sulmet ajrore. Izraeli pushton Bejrutin. Video

LIBAN- Në 48 orët e fundit, goditjet e Izraelit mbi Bejrutin dhe periferitë jugore të kryeqytetit libanez kanë qenë të pandalshme. Siç raportohet avionët luftarakë izraelitë kanë goditur dhe shkatërruan një pallat në Sidon. Videot e publikuara tregojnë intensitetin e sulmeve, të cilat nuk duket se synojnë vetëm objektet nëntokësore të Hezbollahut.

IDF kishte dërguar një mesazh disa minuta para grevës për banorët e ndërtesave specifike dhe ngjitur, dhe i gjithë blloku i ndërtimit, sipas mediave arabe, ishte evakuuar.

Më herët në një konferencë për shtyp të dhënë nga një përfaqësues i Hezbollahut nga Bejruti, ai vuri në dukje se organizata shiite merr përgjegjësinë e plotë për sulmin e fundit me dron në rezidencën e kryeministrit.

Kryeministri i Izraelit u ka dhënë leje mediave vendase që të publikojnë foton më poshtë ku shihet dëmtimi i një pjese të shtëpisë së tij nga droni i Hezbollahut.

An Israeli airstrike took out a building in the southern suburb of Beirut, following evacuation warnings. Footage posted by Lebanese media shows the strike. pic.twitter.com/OZdaXmfirj

This building was mentioned in a warning message issued a few minutes before the strike by the Israeli army pic.twitter.com/luxPFSvlk1

Watch the Zionist regime murder ordinary Lebanese citizens in the city of Tyre.

They fail on the battlefield and then seek revenge against women and children.

But Western media will obediently call these "Hezbollah targets" even though their reporters in Beirut know the truth. pic.twitter.com/79OzSmcSC8

— Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) October 22, 2024