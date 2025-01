Tiranë- Qeveria pezullon miratimin e ligjit për rivlerësimin e pronave.

Ndonëse kreu i qeverisë Edi Rama, njoftoi më herët se rivlerësimi i pronave do të niste nga fundi i shtatorit, kjo nuk ndodhi.

Kapital shkruan se së fundmi se ministri i Financave, Petrit Malaj, ka pezulluar në qeveri miratimin e ligjit për rivlerësimin e pronave.

Edhe pse drafti për të ulur tatim fitimin kapital në rastin e shitblerjes së pronave kishte marrë publikisht “kartonin jeshil” të kryeministrit Rama, ministri i Financave e ka bllokuar me argumentin se projektligji mori shumë kohë dhe tashmë duhet të lidhet me çmimet e referencave në të gjithë Shqipërinë.

Kapitali ka mësuar se falë insistimit të Malajt, qeveria ka vendosur që miratimi i ligjit të shtyhet për në janar të vitit të ardhshëm.

Në maj të këtij viti, deputetja socialiste Blerina Gjylameti depozitoi në Kuvend nismën ligjore për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme.

Partia Socialiste propozoi që për rivlerësimin e provave të paluajtshme tatimi të ishte 3%, nga 15% që paguhet aktualisht nëse shet pronën.

“Të gjithë individët, të cilët kanë në pronësi pasuri të paluajtshme, kanë të drejtë që nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri në datën 31 qershor 2025 të bëjnë rivlerësimin e kësaj pasurie me vlerën e tregut”, thuhej në pikën 1 të nenit 1 të këtij projektligji.

“Personat juridike për këtë rivlerësim paguajnë 3% te diferencës ndërmjet vlerës së rivlerësimit dhe vlerës kontabël të regjistruar, për pasuritë e paluajtshme. Për qëllime të zbatimit të këtij neni, personi juridik mban një kartelë të pasurisë së paluajtshme, ku evidenton vlerën përkatëse të pasurisë së paluajtshme që nga momenti i njohjes fillestare te aktivit dhe tatimin përkatës te paguar sipas legjislacionit në fuqi”, thuhej në pikën 4 të nenit 2 të projektligjit.

Ndërkohë, më 15 korrik 2024, kryeministri Rama aprovoi publikisht këtë nismë, por duke saktësuar se taksa e rivlerësimit do të jetë 5%.

“Procesi i rivlerësimit të pasurive, dua të jem i qartë se e kemi bërë proces dy herë. Ky nuk është proces që mund të bëhet rregullisht sepse në thelb kjo është një amnisti por ka edhe një kosto të rëndësishme për buxhetin e shtetit pasi në momentin që bëhet rivlerësimi shmanget tatimi 15 përqind mbi shitjet në vijim. Duke qenë se e para rivlerësimi është bërë bazuar në faktin që nuk ishin referencat e reja, sot me referencat e reja, mund t’ju japim absolutisht të drejtë qytetarëve që të kenë një shans të fundit për këtë dhe të konkludojmë punën e nisur por referencat e reja në qytetet e tjera dhe jo vetëm në Tiranë. Sot minimalisht vija bregdetare nuk është me ato çmime reference që janë nga e shkuara. Për këtë arsye, ne e kemi nisur punën për referencat e reja, do të konkludojmë brenda 40-45 ditëve të ardhshme këtë, do të ndërtojmë një proces që rivlerësimi të jetë i hapur një vit, fundshtatorin me fundshtatorin dhe ndërkohë duhet të jetë e qartë dhe diçka tjetër se rivlerësimi i parë është bërë me 1 përqind, i dyti me 3 dhe i treti do të jetë me 5”, tha kryeministri Edi Rama.

Por, fundi i shtatorit kaloi dhe ky draft nuk u miratuar për tu pezulluar më tej deri në vitin e ardhshëm.