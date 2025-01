Më afër Tokës se çdo natë të vitit, ja kur Superhëna do të ndriçojë qiellin

“Hëna e Gjuetarit” të tetorit, superhëna e tretë e vitit 2024, do të lindë më vonë këtë javë.

Siç raportohet, ajo do të jetë rreth 357,364 kilometra nga Toka – më e afërta këtë vit.

Kjo e bën Hënën e Gjuetarit të këtij viti një hënë të plotë, të quajtur ndryshe si Superhëna.

Bëhet e ditur se Superhëna duket rreth 30% më e ndritshme dhe gati 15% më e madhe se një hënë e plotë në pikën e saj më të largët nga Toka.

Zyrtarisht, ajo do të bëhet e plotë më 17 tetor, shkruajnë mediat e huaja.

Ndërsa hëna ngrihet, ajo do të jetë rreth gjysmës së rrugës midis Saturnit dhe Jupiterit. Tre netë më vonë, më 20 tetor, hëna do të lindë me Jupiterin.

Emri më i popullarizuar për hënën e plotë të tetorit është Hëna e Gjuetarit, sepse pamja e saj dikur ishte një sinjal për gjuetarët që të përgatiteshin për dimrin e ardhshëm.

Hëna e Gjuetarit do të jetë gjithashtu hëna e parë e plotë e vjeshtës këtë vit.

Hëna tjetër e plotë do të ndodhë më 15 nëntor dhe do të jetë e fundit për vitin 2024.