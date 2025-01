ZODIAKU/ Dashuria për çiftet dhe beqarët: nga data 16 deri në 23 tetor për të 12 shenjat

Dashuria për çiftet dhe beqarët: horoskopi sensual nga data 16 deri në 23 tetor për të 12 shenjat e zodiakut. Le të zbulojmë së bashku pasqyrën e kësaj jave astrologjike, për dashurinë, ndjenjat dhe marrëdhëniet, përkthyer nga noa.al.

Dashi

Do të ndiheni pak nën presion këtë javë, Dashi, veçanërisht në marrëdhënie. Nëse jeni në një lidhje, mund të vini re tensione, ndoshta për çështje të pazgjidhura që vazhdojnë të shfaqen. Mos harroni se nuk mund të keni gjithmonë të drejtë dhe se ndonjëherë të dorëzoheni nuk do të thotë të humbisni. Për beqarët, dëshira për t’u futur në një lidhje të re mund të jetë e fortë, por kini kujdes që të mos nxitoheni. Këshilla për të gjithë? Jini më të durueshëm dhe dëgjoni nevojat e tjetrit, edhe nëse natyra juaj impulsive ju thotë të bëni të kundërtën.

Demi

I dashur Dem, yjet ju sugjerojnë t’i kushtoni më shumë kohë lidhjes tuaj këtë javë. Nëse jeni të zënë, mund të ndiheni fajtorë që nuk i kushtoni vëmendje të mjaftueshme partnerit tuaj. Është koha për ta korrigjuar këtë me gjeste të thjeshta por domethënëse. Beqarët mund të takojnë dikë interesant, por bëni kujdes që të mos bëni menjëherë krahasime me historitë e kaluara. Këshilla për ju është të mos jeni shumë kokëfortë: ndonjëherë pranimi i kufijve tuaj është hapi i parë për të përmirësuar jetën tuaj të dashurisë.

Binjakët

Kjo javë ju sjell një frymë lehtësie, Binjakë, por kujdes që të mos e merrni çdo gjë shumë lehtë, sidomos nëse jeni çift. Partneri juaj mund të dëshirojë më shumë stabilitet ose vërtetim nga ju, ndaj shmangni konfrontimet e rëndësishme. Nëse jeni beqarë, ju pret një kohë interesante kur mund të takoni dikë që ju stimulon mendjen. Këshilla është të mos luani shumë me ndjenjat e të tjerëve: dashuria mund të jetë argëtuese, por kërkon edhe përkushtim dhe autenticitet.

Gaforrja

Kjo javë mund të jetë paksa e komplikuar në dashuri, me emocione që rriten dhe bien si një valë. Nëse jeni në çift, përpiquni të mos e lini veten të tërhiqet nga xhelozia ose pasiguritë: partneri juaj mund të mos kuptojë ndryshimet tuaja të humorit. Nëse jeni beqarë, mund të ndiheni më të pambrojtur se zakonisht, por kjo nuk është arsye për t’u tërhequr. Këshilla? Komunikoni hapur ndjenjat tuaja, edhe nëse mund të duket e vështirë. Të qenit i sinqertë, veçanërisht me veten, do t’ju çlirojë.

Luani

Luani, ju ndiheni veçanërisht magnetik këtë javë dhe partneri juaj do të tërhiqet nga kjo, por bëni kujdes që të mos monopolizoni të gjithë vëmendjen në marrëdhënie. Mos harroni se dashuria është një shkëmbim, jo ​​një shfaqje e vetmuar. Beqarët do ndihen energjikë dhe mund të tërheqin shumë vëmendjen, por mos lejoni që krenaria t’ju pushtojë. Këshilla për ju është të ulni pak vigjilencën dhe ta lini tjetrin të bëjë disa hapa. Zemra ka nevojë për reciprocitet, jo teste të vazhdueshme të forcës.

Virgjëresha

Kjo javë ju fton të sqaroni gjërat, Virgjëresha, veçanërisht në marrëdhëniet tuaja. Ju mund të kuptoni se disa çështje të pazgjidhura kanë nevojë për vëmendje dhe shtyrja e tyre nuk do të ndihmojë. Nëse jeni beqar, mund të keni shumë pritshmëri për atë që takoni ndërsa kërkoni partnerin perfekt. Këshilla? Lëreni pak kontrollin dhe lejoni të papriturat të hyjnë në jetën tuaj të dashurisë. Jo gjithçka mund të planifikohet dhe analizohet, ndonjëherë dashuria ka nevojë për një çrregullim të vogël që të lulëzojë.

Peshorja

Aftësia juaj e natyrshme për t’u harmonizuar do t’ju jetë e dobishme këtë javë, veçanërisht nëse ka pasur disa mosmarrëveshje të vogla me partnerin. Është koha e duhur për të sjellë ekuilibër në marrëdhënie, por sigurohuni që kjo të mos jetë vetëm një pamje: edhe ju duhet të shprehni ndjenjat tuaja të vërteta. Për beqarët kjo është një periudhë e favorshme për takime stimuluese, por mos i nxitoni gjërat. Këshilla për ju është të shmangni kënaqësinë e të gjithëve: mbani mend se edhe ju meritoni vëmendje dhe kujdes, jo vetëm ata që ju rrethojnë.

Akrepi

Këtë javë, Akrep, dashuria do t’ju testojë. Nëse jeni çift, mund të ndjeheni të tunduar të gërmoni thellë, duke kërkuar përgjigje për pyetjet që ndoshta nuk është koha për t’i bërë. Intensiteti juaj mund të trembë partnerin tuaj, ndaj përpiquni të gjeni një ekuilibër mes dëshirës suaj për kontroll dhe lirisë së të tjerëve. Nëse jeni beqar, bëni kujdes të mos fiksoheni pas dikujt që nuk jua kthen ndjenjat. Këshilla? Lërini gjërat të rrjedhin më natyrshëm dhe mos i detyroni situatat.

Shigjetari

Shigjetari, kjo javë ju jep energji të bukur në dashuri dhe mund të ndjeni dëshirën për të ndarë eksperienca të reja me partnerin. Megjithatë, kini kujdes që të mos shpërqendroheni shumë: është thelbësore t’i kushtoni kohë cilësore personit që doni. Për beqarët ka mundësi të mira për të bërë takime interesante, por mos u hidhni menjëherë në momentin tjetër. Këshilla ime për ju është të përqendroheni pak më shumë te stabiliteti. Dashuria mund të jetë emocionuese, por kërkon gjithashtu një sasi të caktuar përkushtimi dhe pranie.

Bricjapi

Bricjap, këtë javë mund të ndiheni paksa të shkëputur në dashuri, ndoshta për shkak të përgjegjësive të shumta që keni. Nëse jeni në një lidhje, partneri juaj mund të ndiejë mungesën tuaj emocionale, kështu që është e rëndësishme që të bëni një përpjekje për t’u rilidhur. Nëse jeni beqar, dëshira juaj për pavarësi mund të largojë partnerët e mundshëm, por ndoshta kjo është ajo që ju nevojitet tani. Këshilla? Mos jini shumë të ngurtë me veten dhe të tjerët: lini hapësirë ​​emocioneve, edhe nëse ato mund të duken si shpërqendrim.

Ujori

Kjo javë ju sjell një dëshirë të fortë për risi dhe ndryshime, Ujori, edhe në marrëdhënie. Nëse jeni në çift, mund të ndjeni nevojën për të rinovuar lidhjen me partnerin tuaj, ndoshta përmes përvojave të reja të përbashkëta. Nëse jeni beqarë, mund të tërhiqni njerëz që janë shumë të ndryshëm nga ju, por bëni kujdes që të mos humbni kontaktin me atë që dëshironi në të vërtetë. Këshilla për ju është të mos ikni sa herë që një situatë thellohet: intimiteti emocional është po aq i rëndësishëm sa intimiteti mendor.

Peshqit

Peshqit, emocionet janë veçanërisht të forta për ju këtë javë. Nëse jeni në një lidhje, mund të ndiheni më të ndjeshëm se zakonisht dhe keni nevojë për më shumë dashuri dhe siguri. Megjithatë, përpiquni të mos i projektoni pasiguritë tuaja te partneri juaj. Nëse jeni beqarë, mund të jeni më të prirur të ëndërroni për një romancë të përsosur sesa të shihni atë që keni përpara. Këshilla? Mbani këmbët në tokë: dashuria përbëhet nga momente reale, jo vetëm nga fantazitë. Të qenit i pranishëm këtu dhe tani do t’ju ndihmojë të ndërtoni marrëdhënie më të forta.