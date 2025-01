Vr*au 15-vjeçarin në Shkodër, zbardhet dëshmia e autorit: U zumë, më qëlloi në sup, unë e godita me thi*kën e tij!

SHKODRA- Lidhur me ngjarjen e rëndë të ndodhur pasditen e djeshme në Shkodër ku u vra me thikë 15-vjeçarit Emiljano Gjoni, kanë dalë detaje të reja. Konkretisht, autori i krimit, bashkëmoshatar me viktimën, mësohet se ka dhënë para policisë versionin e tij sesi ka ndodhur ngjarja.

Bëhet me dije se ai është shprehur se janë konfliktuar dhe se ka qenë viktima ai që e ka sulmuar i pari me thikë. Sipas tij, më pas ai ka marrë thikën e viktimës dhe e ka goditur.

“U zumë, më qëlloi në sup me thikë. Unë e qëllova me thikën e tij”, ka feklaruar ai.

Arrestimi i autorit u bë disa orë pas ngjarjes. Policia pasi identifikoi autorin bëri edhe shoqërimin e tij në Komisariat për veprime të mëtejshme. Po ashtu policia ka sekuestruar thikën me të cilën u vra i mituri.