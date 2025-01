Pasqyrim i karrierës dhe personalitetit të tij, Ronaldo lançon koleksionin ekskluziv të orëve luksoze

Cristiano Ronaldo ka zgjeruar partneritetin e tij me markën e njohur të orëve “Jacob & Co”, duke lançuar një koleksion ekskluziv dhe luksoz. Ky bashkëpunim përfaqëson evolucionin e një marrëdhënieje të gjatë midis Ronaldos dhe Jacob Arabo, themeluesit të “Jacob & Co”. I ndërtuar mbi besimin dhe në kërkim të përbashkët të përsosmërisë, partneriteti i tyre filloi dy dekada më parë. Asokohe, Ronaldo ishte talenti i ri në shpërthim i futbollit.

Një nga orët më të spikatura nga ky bashkëpunim është “Twin Turbo Furious Baguette”, me vlerë 1.3 milionë dollarë. Ora, e cila iu dorëzua personalisht Ronaldos nga Jacob Arabo, ilustron standardet e larta dhe vëmendjen ndaj detajeve, për të cilat shquhen të dy partnerët e këtij biznesi. Ora me prodhim të kufizuar tregon saktësinë dhe mjeshtërinë tipike të punës së “Jacob & Co”.

Koleksioni përmban gjithashtu linjën “Jacob & Co x CR7 Epic X”, e krijuar posaçërisht për të pasqyruar personalitetin dhe markën e Ronaldos. Ai përfshin dy modele; “Flight of CR7” dhe “Heart of CR7”, secila me një këllëf 44 mm, që përmban detaje të veçanta, të cilat i referohen yllit të futbollit.

Orët përfshijnë një lëvizje të skeletizuar me dy shtylla vertikale, që përfaqësojnë Ronaldon dhe markën e tij CR7. Njëra shtyllë shfaq Ronaldon në poza të ndryshme, ndërsa tjetra mban logon CR7 dhe firmën e Ronaldos.

Detajet shtesë përfshijnë një imazh të Ronaldos me fanellën e tij ikonike (me numrin 7), të printuar në ar në kutinë e pasme të kristalit të safirit. Ky koleksion synon të pasqyrojë shijen e Ronaldos për luksin dhe dizajnin inovativ, duke kapur thelbin e karrierës dhe personalitetit të tij.