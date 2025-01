Horoskopi i Brankos për ditën e martë 15 tetor 2024 për të gjitha shenjat e zodiakut

Horoskopi i Brankos për këtë të hënë 15 tetor 2024, zbulon se si do të jetë dita e Dashit, Demit, Binjakëve dhe shenjave të tjera të horoskopit.

Cilat shenja do të kenë fat në dashuri, punë dhe shëndet? Cilat shenja, përkundrazi, do të rrezikojnë ngjarje të pakëndshme të papritura?

Nesër Hëna do të përfundojë kalimin e saj në shenjën e Peshqve, më pas në mbrëmje do të lëvizë në qiellin e Dashit. Dielli do të jetë në Peshore. Ja detajet nga përkthimi i noa.al.

Dashi

Nesër do të jeni çliruar nga kundërshtimi i Mërkurit. Më në fund do të fillojë një fazë e re që do t’ju ndihmojë të ktheheni në krye. Përfitoni nga kjo për të marrë ato projekte që kanë mbetur në stanjacion, por edhe për t’u sqaruar me dikë nëse ka pasur ndonjë diskutim në ditët e fundit.

Demi

Siç tregon horoskopi i Brankos, për nesër pritet që Mërkuri dhe Venusi të jenë në aspekte të kundërta. Do të duhet të bëni kujdes të jashtëzakonshëm, si në familje ashtu edhe në vendin e punës, sepse plasja e debatit do të jetë shumë e lehtë. Shqetësime të mundshme edhe për ata që punojnë në ekip.

Binjakët

Nesër Hëna në disonancë mund të shkaktojë ndonjë keqkuptim, një shqetësim të vogël me një figurë autoritare, një shef ose një prind. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe të mos reagoni instinktivisht. Ju duhet t’i lini gjërat të rrëshqasin mbi ju.

Gaforrja

Nesër do të keni Marsin në shenjën tuaj, Hënën, Saturnin, Mërkurin dhe Venusin në një aspekt të favorshëm. Gjatë ditës do të kthehet dëshira për të dashuruar, pasioni dhe ngarkesa erotike. Pse nuk organizoni një surprizë të veçantë për mbrëmjen për ta shijuar me partnerin/en tuaj?

Luani

Nesër do të duhet të merreni me Mërkurin dhe Venusin në kuadraturë. Do të jetë e lehtë të diskutoni për çështje praktike, para, shpenzime shtëpiake ose llogari të përbashkëta. Mundohuni të jeni më pak kokëfortë për pozicionet tuaja dhe përpiquni të dëgjoni më shumë personin që keni përballë.

Virgjëresha

Sipas horoskopit të Brankos, nesër do të ketë një Hënë veçanërisht provokuese që do t’ju heqë qartësinë dhe qetësinë mendore. Edhe nëse duhet të përballeni me disa bezdi apo provokatorë, është mirë të shmangni çdo lloj diskutimi. Prisni të vijë e mërkura, kur Hëna do të jetë më e qetë.

Peshorja

E nesërmja premton të jetë një ditë veçanërisht premtuese e cila do të përshtatet në një pamje astrologjike të rimëkëmbjes së madhe. Deri në mbrëmje mund të merrni një ofertë pune të paharrueshme, një lajm të mirë, një telefonatë, një njohje të papritur.

Akrepi

Nesër do të jeni protagonisti absolut i zodiakut. Në anën tuaj do të jenë Hëna, Venusi, Mërkuri dhe Marsi: me aleatë të kësaj peshe do të jetë e lehtë që diçka e bukur t’ju ndodhë deri në fund të ditës. Mos nënvlerësoni asnjë ide apo njohuri që keni.

Shigjetari

Nesër Hëna në aspektin e kundërt mund të shkaktojë disa shqetësime, disa keqkuptime në shtëpi, me një familjar. Më mirë të ruani njëfarë maturie dhe të prisni që kjo ditë të kalojë përpara se të bëni një sqarim.

Bricjapi

Siç parashikojnë parashikimet e Brankos, për nesër do të ketë një qiell të vlefshëm për t’ju mbështetur, si në punë ashtu edhe në dashuri. Në këtë ditë do të ketë nga ata që arrijnë të lidhin një marrëveshje të mirë dhe të nënshkruajnë një kontratë, ata që do të sjellin një marrëveshje fitimprurëse në një përfundim të suksesshëm.

Ujori

Nesër do të jetë një ditë veçanërisht produktive në punë. Në orët e ardhshme yjet do të favorizojnë negociatat, biznesin, bashkëpunimet dhe punën ekipore. Krijuesit dhe artistët duhet të fillojnë të punojnë për diçka të re.

Peshqit

Nesër Hëna do të jetë në qiellin tuaj, Marsi, Mërkuri dhe Venusi në aspekt të favorshëm. Angazhohet një ditë që do të sjellë në plan të parë dashurinë, si për ata në çift, ashtu edhe për ata që janë vetëm dhe duan të rikthehen në lojë, bëni një takim interesant.