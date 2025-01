Rama vizitë në Hungari, do pritet nga Viktor Orban

Budapest- Ditën e nesërme, kryeministrin Edi Rama do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Hungari. Mësohet se Rama do të takohet me homologun hungarez Viktor Orban teksa pritet edhe nënshkrimi një marrveshjeje në sektorin e bujqësise.

Më parë, në vitin 2021 Rama zhvilloi një vizitë zyrtare në Budapest e cila u pasua dy vite më vonë nga vizita në Tiranë e kryeministrit hungarez, Viktor Orban. Në atë kohë u nënshkruan disa marrëveshje, ndër to edhe Memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Hungarisë për zhvillimin e një bashkëpunimi më të madh në fushën e Integrimit Evropian, si dhe Memorandumin e Mirëkuptimit për bashkëpunim në fushën e menaxhimit të ujit ndërmjet Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore të Shqipërisë dhe Ministrisë së Brendshme të Hungarisë.

Në qershor 2023, Orban nga Tirana kritikoi BE-në në lidhje me zvarritjen e procesit të integrimit. Sipas tij, BE-ja nuk e kishte kuptuar ende rëndësinë e Ballkanit Perëndimor.

"Konkurrenti i Evropës është në rënie dhe çështja është si mund ta konsiderojmë integrimin e Ballkanit në BE, është një problem apo një mundësi? Nëse Evropa nuk do të mbetet pas në zhvillimin botëror, rezervat e rritjes ekonomike janë në Ballkan dhe nuk gjenden në asnjë rajon tjetër të Evropës. Për këtë arsye kërkojmë që Shqipëria të anëtarësohet. Sa i përket BE-së, është e turpshme dhe e papranueshme se sa ngadalë po ecën zgjerimi i saj", tha Orban, duke theksuar se Shqipërisë i janë dashur 13 vjet që të marrë statusin e vendit kandidat.